Mama Deliei, în lacrimi la TV, după scandalul în care a fost implicată fiica ei! Gina Matache a ajuns la capătul puterilor: „Mă macină treaba asta”

Gina Matache este trup și suflet alături de fiica sa, Delia, și o susține în tot ceea ce face, indiferent de deciziile pe care le ia. Prezentă în cadrul emisiunii „Teo Show” de pe Kanal D, femeia a abordat mai multe subiecte sensibile despre fiica sa, inclusiv despre cel mai recent scandal care a izbucnit în mediul online după ce

artista a declarat că nu și dorește să devină mamă.

De-a lungul timpului, Delia a fost obișnuită ca mama sa să fie prezentă constant lângă ea, inclusiv în momentele în care artista se afla la repetiții. Gina Matache a vorbit despre un episod care a avut loc în urmă cu circa 6 ani, atunci când fiica sa i-a dedicat o piesă foarte emoționantă în cadrul unui spectacol. Chiar dacă au trecut atât de mulți ani de atunci, lacrimi de emoție îi curg de fiecare dată când ascultă piesa cântată de fiica sa special pentru ea.

„Greu pot să urmăresc asta (n.r – să revadă momentul în care Delia i-a dedicat o melodie în timpul unui concert), pentru că… (n.r – plânge). Eu am lipsit de la repetiții, de obicei o însoțesc peste tot, iar la spectacolul ăsta nu am putut să văd nicio repetiție, pentru că murise mama. Asta e explicația pentru care eu acolo am avut reacția asta. Eu nu știam ce se va petrece acolo.”, a declarat Gina Matache, în emisiunea „Teo Show”.

Mama Deliei, despre fiica sa și scandalul cu sarcina

Gina Matache a vorbit despre scandalul care a izbucnit în urmă cu câteva zile, după ce Delia a menționat în cadrul unui live pe TikTok că nu își dorește să aducă pe lume copii.

Femeia își susține în continuare fiica, indiferent de deciziile pe care le-ar lua în viața sa. A menționat că reacția sa din cadrul live-ului a venit ca rezultat în urma presiunii care a fost pusă pe ea în toi acești ani legată de venirea pe lume a unui copil.

„Nici măcar nu era o opinie, este agasată de această veșnică întrebare. De 20 de ani o întreabă lumea când face un copil. Probabil că o copiliță a pus întrebarea asta, iar ea ca să nu dezvolte a zis: Să nu vă apucați să faceți copii. Efectiv a explodat. Câte nu i s-au întâmplat ei, inclusiv făcături. Am trecut peste faza asta, nu mai reacționăm la astea. Asta e, fiecare e liber. Cuscra zice: Lumea asta nu are ce face? Doamne ferește.”, a mai declarat Gina Matache.

Gina Matache, speriată de problemele de sănătate

Gina Matache este îngrijorată din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Femeia a declarat că are probleme grave cu coloana, motiv pentru care există posibilitatea ca, într-o zi, să nu se mai poată ridica din pat. Mama Deliei nu își dorește să fie devină dependentă de ajutorul fiicelor sale, menționând că medicii nu îi oferă nicio explicație clară despre ceea ce se întâmplă cu ea, punând totul pe baza vârstei înaintate.

„Mă macină treaba asta cu sănătatea. Nu vreau să ajung povară pentru copii. Am probleme foarte mari cu coloana. Mâine pot să mă trezesc și să nu mă mai pot da jos din pat. Mi se spune peste tot că sunt probleme ale vârstei. Inclusiv amețeli, dureri de cap. Am avut episoade când mă sculam din pat și voiam să plec. Unde, nu știu. Probabil creierul nu se oxigenează complet. Mi s-au dat sute de explicații, nici eu nu mai știu ce să cred. Nu mă întreba câți bani a dat Delia…”, a menționat mama Deliei.