Mama Denisei Manelista, destăinuiri cutremurătoare la 3 ani de la moartea artistei: ”Am visat-o pe Denisa, care-mi cerea …”

Moartea Denisei Răducu a lăsat multă durere în sufletele apropiaților, dar și al fanilor ei, care încă îi duc lipsa cântăreței. Mama ei a vorbit, după trei ani de la moartea manelistei, povestind câteva episoade din viața acesteia.

In articol:

Denisa Răducu s-a stins din viață pe 23 iulie 2017. Celebra cântăreață de manele a fost diagnosticată cu carcinom hepatoceluar, un tip de cancer foarte periculos care afectează ficatul. Aceasta ar fi împlinit ieri, duminică, 13 decembrie, 31 ani.

Mama Denisei Răducu, mărturisiri cutremurătoare

Geta Marin trece prin momente cumplite, la trei ani de la moartea fiicei sale. Femeia a recunoscut, într-un interviu pentru revista Taifasuri faptul că o visează pe Denisa Răducu seară de seară.

”Pentru mine, Denisa nu a murit niciodată, ea doar a plecat în turneu. Trăiesc doar ca să-i împart pomană. Mi se rupe sufletul, atât de dor îmi este de fata mea deșteaptă și cuminte, de îngerul meu… Atunci când a murit, am început să urlu de durere și mi-au dat niște calmante, apoi îmi venea să joc. După o săptămână mi-am revenit, dar în fiecare noapte, la ora 12:00, mă duceam la cimitir”, a povestit Geta Marin, mama Denisei Răducu, pentru sursa precizată.

Mama Denisei Manelista[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Scandal la Kanal D! Ce le face Botezatu concurentelor? Dezvăluiri din interior - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

Citeste si: Motivul pentru care fanii Denisei Răducu au lipsit duminică de la cimitir! Regretata interpretă ar fi împlinit 31 de ani

Totodată, mama Denisei a povestit și un episod din copilăria acesteia. Geta a mărturisit un moment de pe vremea când Denisa era mai mică și mai ”dolofoană”, așa cum a spus chiar ea. ”Mi-amintesc de momentul când era mică, puțin mai dofolană și îi împleteam codițe. Erau momente când o mai trăgeam de păr, fără să vreau, dar nimic nu spunea, chiar dacă o durea. Cred că avea vreo 7-8 ani, iar pe la 10 ani îi împleteam părul sub formă de spic. Întotdeauna înainte de Paște, Denisei și Adelinei le cumpăram rochițe și fustițe. Se purtau pe vremea aceea costumașele din piersică. Denisei îi luam roșu, iar Adelinei grena, ca să fie diferite. O îmbrăcam cu cămașă albă de mătase și sandale și fugea repede la mama care stătea foarte aproape de noi, ca să se laude.”, a povestit mama Denisei Răducu, pentru revista Taifasuri.

Citeste si: Denisa Răducu și-ar fi sărbătorit astăzi ziua de naștere! Ce a apărut pe contul de socializare al artistei? „Te iubesc...”

Geta Marin a mai precizat că Denisa muncea de mică și încă din școală a început să câștige primii bani. ”Era la școală când a început să câștige primii bani. La noi, la țară, există obiceiul ca atunci când moare cineva să i se care apă. Și Denisa, fără să știu eu, se ducea și făcea asta. Când am prins-o, mi-a spus că își dorește ca din banii luați pe căratul apei să-i cumpăr blugi și trening”, a mai adăugat mama Denisei Răducu.

Mama regretatei artiste a dezvăluit că o visează aproape seară de seară pe fiica ei și că nu își poate reveni nici acum, la trei ani de la moartea acesteia, care a zguduit o țară întreagă.

„O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa. Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit „Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa”.

În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz. Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură. Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna”, a dezvăluit mama Denisei.