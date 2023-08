Mama Elodiei Ghinescu compară cazul fiicei sale cu cel al Danei Roba! Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în apartamentul în care ar fi fost ucisă fiica sa: „Săraca, s-a prins de ele ca să se salveze”

In articol:

Cristian Cioacă a fost eliberat din pușcărie de curând, iar acum mama Elodiei Ghinescu șochează cu declarațiile făcute. Femeia susține că fiica sa a trecut printr-un episod asemănător cu cel al Danei Roba. Make-up artista a fost mutilată de fostul soț cu un ciocan chiar de față cu fiicele lor, apoi lăsată să zacă într-o baltă de sânge.

Deși Elodia Ghinescu este încă dispărută și nu se știe ce s-a întâmplat cu cadavrul ei, Cristian Cioacă, principalul suspect, a fost eliberat. Fostul polițist a ieșit din pușcărie după nouă ani de pedeapsă.

Dana Roba a fost măcelărită de fostul soț. [Sursa foto: Arhivă]

Cioacă primise o pedeapsă de 15 ani și opt luni de închisoare cu executare, pentru uciderea soției sale.

Emilia Ghinescu face declarații șocante

Mama Elodiei spune clar și răspicat că nu l-a plăcut și nu l-a vrut pe Cristian Cioacă în familia ei, încă de la început. Emilia Ghinescu spune cu durere în suflet că Elodia a pățit același lucru ca Dana Roba, singura diferență fiind faptul că trupul neînsuflețit nu a fost găsit, deoarece fiica sa nu a scăpat cu viață.

„Când mi l-a prezentat fiica mea, nu l-am plăcut deloc, i-am și zis să nu se căsătorească cu el că nu pare în regulă. Nu știu ce căsnicie aveau, dacă se înțelegeau sau nu, căci Elodia nu ne povestea nimic, probabil voia să ne protejeze. Ce a făcut acest om este de neiertat.

Dar, dacă o lovise, dacă făcuse această prostie, ne putea căuta sau putea suna la Salvare, poate că în ziua de azi fiica mea mai trăia. Așa cum a făcut și soțul Danei Roba. În ultima clipă, el a apelat la medic, s-a căit, și azi femeia trăiește. Cred că Cioacă a fost influențat și de mama lui. Ea mă sunase cu câteva zile înainte și mi-a zis că Elodia o să mănânce o bătaie soră cu moartea. Și așa s-a și întâmplat”, spune Emilia Ghinescu, arată playtech.ro.

Cristian Cioacă i-ar fi vândut toate hainele Elodiei Ghinescu

Mama Elodiei spune răvășită că nu mai deține niciun obiect amintire de la fiica ei și nu a apucat să ia nimic din casa în care locuia Elodia alături de Cristian Cioacă. Femeia afirmă că fostul ginere i-a vândut toate hainele și bijuteriile Elodiei.

Cristian Cioacă a ieșit din închisoare. [Sursa foto: Arhivă]

„Nu am nimic amintire de la ea, niciun obiect. Cioacă i-a vândut toate hainele, mă suna lumea să-mi spună că le-a băgat în două magazine second hand, i-a vândut și blănurile, pe mai nimic. I-a dat și aurul, i-a luat și banii din conturi, avea cum, căci era și numele lui trecut acolo. I-a luat tot, i-a luat și viața, un creion n-am amintire de la fata mea.

În apartamentul Elodiei nu am avut acces decât după un an și ceva. Când am intrat, era sânge peste tot, și în dormitor, și sub parchet era sânge închegat, era încă și pe clanța ușii, pe pat, în sufragerie, pe perdele, probabil, săraca, s-a prins de ele, ca să se salveze.

Cum să eliberezi din închisoare un om care a săvârșit asemenea orori? După moartea fiicei mele, el a umblat cu mai multe femei, dar erau doar fete fără școală. Lor le-a mai dat și din hainele Elodiei, le ducea cu brațul. Unele s-au speriat de el, l-au ocolit”, a încheiat femeia.