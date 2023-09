Mama Elodiei Ghinescu se pregătește de parastas! Soția lui Cristian Cioacă ar fi împlinit 55 de ani, peste câteva zile: „Am făcut mereu tot ce este necesar unei persoane care a murit”

In articol:

Cazul Elodiei Ghinescu a șocat o țară întreagă și a fost unul dintre cele mai mediatizate cazuri din toate timpurile. Peste doar câteva zile, avocata urma să împlinească vârsta de 55 de ani, iar mama ei s-a pregătit creștinește pentru această zi.

Mama Elodiei Ghinescu, noi declarații

Iată ce a declarat, recent, femeia!

Elodia Ghinescu a fost dată dispărută în anul 2007, iar în ciuda eforturilor depuse de autorități, femeia nu a mai fost găsită nici până în ziua de astăzi. Principalul suspect în dispariția acesteia a fost chiar soțul său, Cristian Cioacă care a fost arestat și eliberat în urmă cu doar câteva săptămâni. Mama avocatei a fost revoltată de eliberarea acestuia, motiv pentru care a făcut mai multe declarații la acel moment. Acum, femeia se pregătește pentru parastasul fiicei sale, care peste câteva zile ar fi împlinit vârsta de 55 de ani.

„Ne ducem la biserică, împărțim pachete, i-am făcut și parastas, am făcut mereu tot ce este necesar unei persoane care a murit. Trupul fiicei mele e de negăsit. La cimitir am pus poza ei pe cruce. Nu mai există nicio speranță să îi găsim trupul. Toată casa în care locuiau a fost găsită plină cu sângele ei, și pe perdea era, dar și pe clanța ușii. Elodia n-a mai putut ieși din casă, ușa era încuiată și nici nu avea cum să sară de la etajul 4. Nu a mai avut scăpare. Anchetatorii au declarat-o moartă”, a declarat mama Elodiei Ghinescu, pentru PlayTech.ro.

Mama Elodiei Ghinescu a fost asaltată de vrăjitoare

Mama Elodiei Ghinescu a trecut prin clipe grele după ce fiica ei a fost dată dispărută și a mărturisit că a fost căutată de mai multe vrăjitoare. Femeia nu a băgat în seamă spusele acestora, însă a mers la parapsihologi, iar toți i-ar fi spus că fiica ei a fost omorâtă de soțul ei.

„Am fost asaltată de vrăjitoare, m-au căutat foarte multe, îmi trimiteau și scrisori, dar nu am dorit, mi-a fost frică, sunt o fire bisericoasă. Am fost, însă, recunosc, la parapsihologi. Însă, niciunul nu spunea exact ca celălalt, fiecare zicea diferit. Nimeni nu mi-a mai spus însă că Elodia ar fi în viață, toți au zis că a fost omorâtă. Am fost și la un preot orb, căruia am vrut să îi povestesc ce pățisem. Nici nu m-a lăsat să termin fraza, să-i spun numele fiicei mele. Mi-a zis clar: ”A omorât-o soțul!”, a mai spus femeia, pentru sursa menționată anterior.

