Mama femeii care a născut în fața spitalului din Urziceni a făcut declarații cutremurătoare! Ce a spus proaspăta bunică despre incidentul care a șocat o țară întreagă: „Copilul meu a născut pe trotuar”

Cazul din Urziceni a șocat o lume întreagă, după ce o tânără de doar 24 de ani a născut în fața spitalului pe motiv că nu erau locuri în unitatea medicală.

Mama fetei care a născut în fața spitalului din Urziceni a făcut primele declarații

Polițiștii au început deja să facă anchetă și au aplicat câteva sancțiuni. Mama femeii în cauză a făcut declarații cutremurătoare despre incidentul nefericit.

O femeie de 24 de ani s-a prezentat luni dimineața la spitalul din Urziceni prezentând contracții, iar personalul medical i-a spus să aștepte afară ambulanța pentru a merge la alt spital, pe motiv că ei nu au locuri. Tânăra nu a mai rezistat până când aceștia au ajuns și a intrat în travaliu. Mama femeii a făcut declarații cutremurătoare despre tot incidentul. Iată ce s-a întâmplat de fapt!

„Mama tinerei: În dimineața de 31, adică 30 spre 31 dimineața la ora 5:20 am plecat de acasă cu copilul că îi era rău, m-am dus la Urziceni. Acolo am intrat pe poarta spitalului cu mașina personală și cu fata în mașină. Când am intrat pe holurile spitalul de acolo de la urgență nu era nimenea toate porțile erau deschise, toate ușile erau deschise dar nu era nici un fel de cadru medical și am început să țip pe hol: <Doamnă, nu este nimeni, alo, alo, cine este aicea? Nu este nimenea? Că naște o femeie, un copil>...iese o doamnă care dormea și a început să spună <De ce țipați așa doamnă, că ne-ați trezit> Le-am spus < doamnă se naște un copil, îi e rău la copil, se naște> și ea a spus <ce să vă fac eu vouă, duceți-vă și sunați la ambulanță>

<Doamnă, mi-am lăsat telefoanele acasă, noi nu avem telefoanele la noi că ne-am trezit din somn și am venit cu ea că i-a fost rău, atunci o să vă rog frumos să sunați dumneavoastră la ambulanță> haideți și ne-a sunat la 112 doamna de acolo să vină ambulanța. Nu i-a luat măcar o tensiune, măcar un puls măcar să-i facă ceva sau să se uite pe ea măcar și mi-a spus <am sunat la ambulanță duceți-vă și așteptați la poartă că o să vină ambulanța>

Reporter: Deci ei v-au scos afară din spital pentru că reprezentanții spitalului spun că din contră, v-au spus să rămâneți în interior și fata, dumneavoastră ați luat-o și ați ieșit cu ea afară.

Mama tinerei: Nu este adevărat doamnă, ne-au spus <duceți-vă că vă așteaptă salvarea, că o să vină salvarea la poartă>. Eu i-am spus, <doamnă, ea este surdo-mută, nu îi luați și ei o tensiune, un puls, nu-i luați și ei nimic>

<Duceți-vă că vin aia de la salvare și vă duc la Slobozia.>

Reporter: Cât timp a durat până când au venit cei de la Slobozia?

de la salvare 10 minute, între care fata începuse deja travaliul, maxim 10 minute să zic

Reporter: Ce au zis cei de pe ambulanță

Mama tinerei: Pai ăia când au văzut, au sărit din mașină și au început să își facă treaba, dacă nu erau oamenii ăia, poate că copilul era mort pentru că copilul a născut pe trotuar copilul meu a născut pe trotuar. Puneți-vă în situația mea situația mea care este și orice mamă din lumea asta să-și nască copilul pe un trotuar

Reporter: O să-i dați în judecată?

Mama tinerei: O să-și facă avocații treaba, doamna

Reporter: Ce mesaj aveți pentru cadrele medicale?

Mama tinerei: Să fie un pic mai disciplină în spitalul Urziceni, că este păcat că este un municipiu cu 16 mii de locuitori.

Reporter: Credeți că este vorba de discriminare?

Mama tinerei: Se poate să fie discriminare pentru că suntem romi. Poate că ne discriminează. Asta este treaba lor.

Adevărul este că oricine merge acolo spune că are probleme și nu este respectat, dar nu știu ce să mai spun. Să se ia măsuri mai de sus.

Reporter: Cum se simt fetele?

Mama tinerei: Sunt bine amândouă, mulțumim lui Dumnezeu că ce nu poate omul să facă Dumnezeu a intervenit și a salvat-o el”, a fost declarația pe care mama tinerei a dat-o reporterilor de la Antena 3 CNN .

Primarul din Urziceni a făcut și el declarații

Primarul de Urziceni a făcut și el o declarație, la scurt timp după ce cazul tinerei a devenit viral și a ajuns în atenția presei. Bărbatul a făcut câteva remarci ieșite din comun, cum ar fi că femeia era surdo-mută sau că era de etnie romă.

„Este o chestiune, Doamne ferește, regretabilă, că s-a întâmplat așa ceva. Rămâne să văd ce înseamnă ancheta internă făcută de oamenii domnului ministru și atunci vedem ce dispunem. Aștept un rezultat al anchetei, după care cu mare drag vă spun despre ce e vorba.. Dacă este de vină Ministerul? Spitalul din Urziceni are Secție de Ginecologie fără doctori. Din ce știu eu, până să aflu și să văd ancheta, știu că femeia are un handicap, mă rog, Doamne ferește. Este surdomută sau ceva de genul ăsta, dar asta contează mai puțin, sau că este de etnie rromă”, a declarat primarul din Urziceni, conform sursei citate anterior.