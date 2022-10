Mama fetiței pe care doctorul de la Polizu a lăsat-o să moară într-un sac, declarații halucinante despre Florian Robe: „Într-o caserolă a zis că ar fi auzit un foșnet”

In articol:

Florian Robe, medicul ginecolog de la Maternitatea Polizu din București, a fost pus sub urmărire penală, fiind acuzat de tentativă de omor calificat.

Medicul este acuzată că și-a exprimat refuzul de a-i oferi îngrijirile medicale necesare unei fetițe născute prematur în anul 2019.

După refuzul medicului de a oferi ajutor fetiței, a ajuns să fie pusă într-un sac și, ulterior, într-o cutie cu capac. După 12 ore în care fetița a stat în sac, o asistentă a găsit-o în viață, raportând imediat medicului acest lucru. În acel moment, asistenta de la Maternitatea Polizu a și filmat fetița în starea în care se afla cu telefonul mobil. În ciuda declarațiilor medicului care susține că micuța nu avea semne vitale în primele secunde de viață, declarațiile martorilor dovedesc contrariul. Fetița a fost descoperită în viață de asistentă în momentul în care a vrut să predea trupul medicilor legiști. În momentul în care a văzut că fetița trăiește, a avut parte de un șoc.

Mai mult decât atât, certificatul de deces al fetiței era deja semnat de mama ei.

Mama fetiței născute prematur a avut parte de un șoc în momentul în care a fost nevoită să se confrunte cu vestea că micuța nu mai este în viață, ca la câteva ore distanță să afle că, de fapt, fetița sa trăiește.

„Toată lumea m-a făcut să cred că, peste noapte, copilul a înviat, că este o minune. În dimineața aceea, de 25, la 09.30, a venit doctorul și m-a luat așa, cumva, de gât și m-a pus să mă așez pe pat. Era conștient că pot avea un șoc și mi-a spus: « Copilul dă semne că vrea să trăiască».

Traumele trăite de micuță după ce a venit pe lume i-au adus probleme de sănătate cu care părinții se confrunt și astăzi, la 3 ani de la acest incident. A fost nevoie ca fetița să stea 5 luni în incubator, mama aflând ulterior adevărul de la asistenta care i-a găsit fetița în viață în sac.

Marina Pletoiu, mama fetiței: „Adu-l la mine să-i tai din buric, ca să moară”

Mama a declarat că asistenta medicală i-ar fi spus că medicul ar fi avut o reacție șocantă în momentul în care i s-a comunicat că fetița trăiește.

„Nu a vrut să-mi spună, dar nu putea trăi cu minciuna aceasta, să zic așa. Mi-a povestit că în dimineața de 25 aprilie, intrând de serviciu a mers în camera în care ele strâng acolo gunoaie, să meargă să ia gunoaiele să le arunce. Într-o caserolă a zis că ar fi auzit un foșnet. A luat capacul de la caserola aceea, deja sacul se mișca, a deschis sacul, deja fetița a început să plângă când ea a deschis sacul și, vă dați seama, că a rămas uimită. A sunat pe doctorul Robe, i-a spus că este un copil care plânge într-un sac. Acesta, fără scrupule, îi spune: « Adu-l la mine să-i tai din buric, ca să moară».”, a spus mama îndurerată.

Marina Pletoiu, mama fetiței, a mărturisit că situația prin care a trecut a adus-o în situația în care să intre în depresie, acesta fiind și motivul pentru care a depus plângere împotriva medicului abia acum, după 3 ani.

Filmulețul cu micuța, în momentul în care a fost găsită în sac, a ajuns pe masa oamenilor legii, alături de documentele și probe ridicate de la Maternitatea Polizu.

În momentul în care medicului i-a fost prezentat filmulețul cu fetița, acesta a declarat că nu își aduce aminte nimic.

Ce se întâmplă în aceste momente cu medicul acuzat?

Pentru moment, medicul ginecolog nu a fost supus niciunei consecințe, continuându-și activitatea la maternitate. De asemenea, cu toate că această situație a ajuns la urechile personalului din spital, nu s-a luat nicio măsură și nici nu s-au pus semne de întrebare, neexistând o anchetă internă la vremea respectivă.

„În Europa și România, în acest moment, și medical și legal, sub 24 de săptămâni este considerat un copil care are șanse minore. Noi luptăm și pentru acei copii, dar sub 24 de săptămâni șanse să supraviețuiască sau să supraviețuiască sănătos, sunt foarte mici. Decizia se ia ca la orice ființă. Cât timp se află activitate cardiacă și respirație, acea persoana e în viață", a spus Prof. dr. Daniel Mureșan, șeful Comisiei de Obstetrică Ginecologie de la Ministerul Sănătății

Cum a fost afectată fetița?

În urma experienței traumatizante prin care a trecut în primele ore de viață, copilul a dezvoltat mai multe probleme de sănătate, cu care se luptă zi de zi.

„Face terapie în fiecare zi” Pentru că nu vorbește. Copilul a făcut terapie Voljta. Acum face terapie că nu vorbește. Copilul nu vorbește, nu comunică, doar arată cu degetul. Nici nu mișcă, da. De aceea a fost nevoie de terapie Voljta, pentru că nu-și mișcă nici capul, nici mânuțele”, a spus bunica fetiței.