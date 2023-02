Mama gemenilor din Ploiești, căzuți de la etajul 10, și-a primit pedeapsa definitivă. Câți ani va sta după gratii Andreea Vizu?

In articol:

În luna august a anului 2021 o tragedie a șocat întreaga Românie. Atunci, doi bebeluși din Ploiești au căzut de la etajul zece al blocului în care locuiau și au murit pe loc. Totul în timp ce mama lor, care mai are un copil, era live pe Facebook.

Pentru că nu și-a supravegheat gemenii, Andreea Vizu a fost inițial condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Mama gemenilor decedați va ajunge după gratii

Însă acum, la aproape doi ani de la tragedie, după ce s-a descoperit și că femeia, în timp ce copiii ei își dădeau ultima suflare, se afla în efectul substanțelor interzise, instanța a luat o hotărâre definitivă în cazul ei.

Conform Curții de Apel Ploieşti, Vizu Andreea-Violeta este condamnată acum la trei ani de închisoare cu executare. Asta după ce Curtea de Apel a admis apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, prin care se cere eliminarea dispozitivelor date în 2022, privind suspendarea executării și dispunând executarea acesteia.

De asemenea, instanța a mai decis și ca mama gemenilor decedați să urmeze în mod obligatoriu un tratament medical până la însănătoșire sau până la ameliorarea stării de pericol.

"Conform art. 566 alin.3 Cod procedură penală dispune ca măsura de siguranţă constând în obligarea inculpatei Vizu Andreea Violeta la tratament medical să fie comunicată Administraţiei locului de deţinere: Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.(...) Definitivă", se arată în minuta deciziei.

De altfel, după ce doi copii i-au murit, mama gemenilor a fost și decăzută din drepturile părintești în ceea ce-l privește pe al treilea copil al său, în vârstă acum de 7 ani.

„Doamne, mi-ai luat tot ce am avut mai scump pe lumea asta. Tot ce îmi doream, ca mâine, de ziua mea, să am îngerașii lângă mine. Mâine, pentru mine, data de 12 septembrie, e cea mai blestemată zi, iar voi, cei după platforma asta, de pe TikTok, să vă dea Dumnezeu ce îmi doriți voi mie. Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Gândiți-vă că puteau să fie copiii voștri în locul alor mei”, spunea Andreea Vizu în online, în urmă cu un an.