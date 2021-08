Mama gemenilor din Ploiești, ipoteză șocantă despre tragedia care a marcat o țară întreagă: "Cum puteau copiii ăștia...n-aveau cum, asta nu-mi iese din cap"

In articol:

După ce a fost externată de la Psihiatrie pentru a putea participa la înmormântarea copiilor săi, mama gemenilor a declarat că ea nu se consideră vinovată de moartea micuților, ci altcineva ar fi răspunzător pentru această tragedie.

Mama gemenilor din Ploiești, ipoteză șocantă despre moartea celor doi copii

Andreea, mama copiilor din Ploiești, care au căzut de la etaj și nu am mai avut nicio șansă de supraviețuire, face noi dezvăluiri șocante. Tânăra a declarat, într-un interviu pentru Observator, cum s-a petrecut totul în seara în care și-a pierdut gemenii. Femeia a povestit că în momentul în care polițiștii au bătut la ușa făcea, într-adevăr, un live pe Facebook, dar care nu a durat mai mult de 10 minute. Anchetatorii ar fi trimis-o în camera alăturată să vadă dacă micuții sunt acolo, moment în care Andreea a văzut că aceștia dispăruseră, dar și în care a mai observat un detaliu misterios.

Mama gemenilor a povestit că salteaua din camera respectivă era dată jos din pat, iar copiii erau singuri în cameră și nu ar fi putut să o miște nici măcar un centimetru, pentru că era foarte grea: "Am făcut un live, nu cred că am stat mai mult de 10 minute pe live, n-am stat. Măsuţa era în colţul geamului. Şi de atunci mi-am dat seama, copiii mei au căzut pe geam. Sau s-a întâmplat ceva. Copiii, da, erau singuri în cameră. Când a venit Poliția eu am intrat în cameră, m-a trimis Poliția… «Du-te, vezi ce fac copiii». Când intru în cameră, o văd… ditamai salteaua aia, nu puteam s-o ridic singură. Doar doi bărbați o ridicau. Că era saltea veche. Şi unde era salteaua? Era dată jos din pat. Cum puteau copiii ăștia să mute salteaua? N-aveau cum, asta nu-mi iese din cap, n-aveau cum." , a precizat mama micuților, pentru sursa citată.

Mai mult, Andreea a oferit și o replică celor care o acuză de iresponsabilitate și a spus că nu se consideră vinovată de moartea fetiței și a băiatului său: "Nu sunt vinovată cu nimic. Poliţia m-a găsit nevinovată. Mi-a zis să stau liniştită. Vine mâine dimineaţă şi mă ia de aici, pentru că mă ameninţă foarte multă lume. Vreau să stau tot timpul lângă mormântul lor, să mă duc mereu să îi văd.", a mai adăugat tânăra.

Prietena femeii, o versiune total opusă de cea a mamei copiilor

După ce mama gemenilor a insinuat că cea care i-ar fi omorât copiii ar fi fost chiar prietena ei, Alina a venit cu noi declarații, spunând că tânăra și-a închis micuții în cameră pentru a putea intra în direct pe o rețea de socializare.

În acele momente, în care fetița și băiețelul de doi ani au rămas nesupravegheați, aceștia ar fi căzut accidental de la fereastră: "Băiatul cel mare a tras salteaua şi masa şi, din păcate, copiii s-au suit de pe saltea pe masă. Au stat la geam vreo 5 minute. S-au jucat. Din păcate, fata a căzut prima. Pe urmă băiatul. Ea a luat copiii, i-a băgat în cameră, pentru că nu putea femeia să facă live din cauza copiilor.", a povestit prietena Andreei.