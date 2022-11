Mama Geta a luat măsuri drastice, după ce hoții au furat un seif plin cu bani de la Culiță Sterp! S-a asigurat că nimeni nu se poate apropia de casa ei

In articol:

Mama Geta a ajuns o adevărată vedetă pe YouTube după ce copiii săi au început să o filmeze din ce în ce mai mult, în timp ce aceasta face activități din viața de zi cu zi a unei familii.

De această dată, mama lui Culiță și a lui Iancu Sterp a dezvăluit că, după ce fiul său a fost prădat de hoți, aceasta a ajuns să fie foarte precaută pentru a nu ajunge în aceeași situație.

Culiță Sterp, semne că a aflat cine i-a furat banii

Cu câteva luni în urmă, familia Sterp a trecut prin clipe cumplite. Casa acestora a fost călcată de hoți iar Culiță a rămas fără un seif plin cu bani, care cântărea 100 de kilograme.

Iată însă că recent, artistul a dat de înțeles că și-a dat seama cine sunt tâlharii. Invitat la un podcast, cântărețul a mărturisit că regretă faptul că a avut încredere în anumite persoane.

„Cel mai mare regret al meu este că am avut încredere în oamenii care nu meritau. Am fost prea bun cu oamenii care nu meritau. Dacă eram altfel, probabil aveam mai mulți bani în cont acum, drept dovadă că mi s-a furat seiful, tot de prietenii ăia în care am avut eu încredere și i-am adus în casă. Nu doar de asta, dar de multe ori mi s-a arătat.” a declarat Culiță Sterp.

Mama Geta e mereu precaută după ce fiul său a fost prădat de hoți. [Sursa foto: Captură foto]

Mama Geta, pregătită de orice: „Să nu mai vină hoții”

După întâmplarea nefericită prin care a trecut copilul său, Mama Geta și-a dat seama că, pentru a nu ajunge în aceeași situație, trebuie să fie foarte precaută și mult mai atentă atât la persoanele pe care le primește în casă, cât și la modul în care lasă locuința.

Cu câteva ore în urmă, în vlogul pe care Getuța Sterp l-a postat pe YouTube, Mama Geta a mărturisit că a luat măsuri drastice. Aceasta a dezvăluit că încuie mereu ușile și că a apelat chiar și la un paznic.

Getuța: „Îți încui ușile să nu mai vină hoții?”

Mama Geta: „Da, încui ușa să nu mai vină hoții. Oricum, am paznic acasă. Am paznic de paznic”, a dezvăluit mama lui Culiță Sterp.