Mama Geta, gest uluitor după ziua de Paște! Surorile Sterp au dat-o de gol la TV: „Era toată murdară din cap până în picioare”

Paștele a fost sărbătorit alături de cei dragi și în familia Sterp. Copiii, nepoții, părinții, ginerii, cu toții, de la mic la mare, s-au adunat în jurul mesei de Învierea Domnului.

Surorile și mama lui Culiță Sterp s-au întrecut în ale bucătăriei, preparatele tradiționale, dar și multele feluri de prăjituri nu au lispit de la masa de sărbătoare.

Însă, cum în casa lor primordială, pe lângă iubirea ce și-o poartă unul altuia, este și munca, nici zilele de tihnă nu au alungat treburile zilnice.

Mama Geta, femeie de casă și în zi de sărbătoare

În cadrul unui interviu, în emisiunea ”Teo Show”, surorile Sterp, cu zâmbetul pe buze, au vorbit despre primele sărbători în formă extinsă a familiei. Anul acesta, spun tinerele, a fost mai important cine s-a așezat la masa, decât ce s-a pus pe masa. Deși, și-au arătat și talentul de gospodine desăvârșite.

”În ultimii ani, de sărbători, ne cam limităm la mâncare. E importantă întâlnirea în familie. Am făcut friptură de miel, ciorbă de miel, drob tot de miel. Am fost toată familia, plus copiii, plus ginerii, ne-am adunat”, au spus surorile manelistului.

Ulterior, au specificat că, deși au apucat să ia cu toții masa de Înviere, nu la fel de uniți au fost și în restul zilelor destinate sărbătorii Paștelelui.

Meseria l-a făcut pe Culiță Sterp să stea mai mult plecat de acasă, iar pe Iancu Sterp pasiunea l-a dus peste mări și țări, în Dubai.

”Culiță e tot la cântat, de câteva zile e tot la cântat. Iancu a fost în Dubai, astăzi s-a întors, dar tot pe la antrenamente stă”, au mai spus Geta și Ileana Sterp.

Însă, cea care a surprins pe toată lumea a fost mama lor. Doamna Geta, alias Mama Geta, așa cum este cunoscută publicului larg, femeie vrednică, în putere și care nu s-a dat niciodată în spate când a venit vorba de muncă, nu a putut sta departe de animalele sale nici de Paște.

Ileana mărturisește că în a doua zi de Paște a fost șocată când și-a văzut mama îmbrăcată în haine de muncă, murdară din cap până în picioare, făcând drumuri între casă și stână. Lucru pe care, spun ea, Mama Geta îl face și astăzi, tocmai de aceea a lipsit de la întâlnirea virtuală cu Teo Trandafir.

”Ea ce să facă? Chiar ieri când am venit acasă am găsit-o în cizme de gumă, toată vai... era murdară din cap până în picioare și i-am zis: 'Tu, mamă, nici în zi de sărbătoare nu te aranjezi și să stai și tu pe acasă? Și zice: 'Nu pot, am fost la turma de oi, nu pot, am toată ziua treabă'. Și acum e dusă cu mașina la oi și nu am putut ajunge la ea. Am fi vrut să fie și ea aici, să vă vedeți”, a mai declarat Ileana Sterp.