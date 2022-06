Mama Geta l-a pus la respect pe Iancu! Replica cu care i-a închis gura, după ce i-a cerut bani pentru benzină: „Am băgat de 8 milioane. Îmi dai tu restul?”

In articol:

Iancu Sterp a stârnit amuzamentul urmăritorilor, după ce a postat un videoclip recent, cu mama Geta. Tânărul a încercat să facă o glumă, însă femeia l-a pus imediat la respect.

Cum a reacționat mama Geta, când Iancu i-a cerut bani pentru combustibil?

Iancu și-a filmat mama într-o benzinărie, în timp ce făcea plinul la mașină. La final, însă, când să plece de la pompă, tânărul a încercat să facă o glumă pe seama prețurilor mari la carburanți și i-a cerut femeii bani să achite. Mama Geta nu a stat pe gânduri și i-a dat imediat replica:

"Iancu: Am băgat de 8 milioane. Auzi, am vrut să bag de 100 de lei și am băgat din greșeală de 800 de lei. Îmi dai tu restul?

Mama Geta: Nimic, să îți dea ăia la care le tot dai tu bani.

Iancu: Dă restul, că nu mă lasă ăștia să plec de aici." , a fost conversația celor doi, postată pe rețelele de socializare.

Mama Geta își dorește ca Iancu să își întemeieze o familie

Mama Geta vrea să își vadă copiii la casele lor. După ce Culiță și Ileana și-au întemeiat o familie, a venit și rândul lui Iancu și al Getei. Dacă tânăra a început să facă deja pregătirile pentru nuntă, în ceea ce îl privește pe fostul concurent de la "Puterea Dragostei" lucrurile stau diferit.

Iancu s-a confruntat cu tot mai multe presiuni din partea mamei lui în ultima perioadă, pentru a-și găsi o soție:

Iancu: Mama Geta, am un cadou pentru tine, poftește, te rog! Am convins-o pe mama să bage câinele în casă.

Mama Geta: Eu vreau cadou să-mi aduci, când tu te însori, șase copii, să îi țin așa, să mă joc cu ei și să îi cresc.

Iancu: Îți aduc zece, echipă de fotbal!

Mama Geta: Să-ți cauți o muiere sănătoasă, să-ți facă copii sănătoși!

Iancu: Până atunci, ne jucăm cu ăsta (n.r. cățelul)!

Mama Geta: Până atunci ne jucăm cu ăsta, că n-avem cu ce!", i-a spus mama Geta lui Iancu în cadrul unui clip postat de tânăr pe rețelele de socializare.