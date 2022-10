Mamă în vârstă de 19 ani din Argeș și fostul soț, arși de vii, după ce bărbatul ar fi pornit un incendiu violent. Martorii cred că a vrut să se răzbune, după ce s-au despărțit: „El a dat foc!”

In articol:

Tragedie fără margini într-o comună din Argeș! Doi soți au fost găsiți carbonizați în propria casă, respectiv o tânără de 19 ani, alături de soțul ei, de 38 de ani. De precizat este că, în primă fază a avut loc o explozie, care a fost urmată de un incendiu devastator.

Întregul eveniment tragic a avut loc în comuna Stolnici, din județul Argeș. Din primele detalii privind acest caz, chiar sub trupul neînsuflețit al tinerei de 19 ani a fost găsit un bidon deformat de flăcări, în care fusese benzină.

„Am descoperit în cameră, sub dărâmături, două victime carbonizate. Echipajul a lichidat incendiul. ”, a declarat Plt. adj. șef Viorel Ghiold, ISU Costești.

Tinerii soți aveau certuri frecvent

Totodată, apropiații susțin că cei doi tinerei aveau frecvent certuri. Din acest motiv, anchetatorii i-au în considerare chiar ipoteza unei crime.

În vârstă de 19 ani, tânăra mamă avea doi copii cu soțul ei, de 38 de ani, respectiv un băiețel de 3 ani, dar și o fetiță de 8 luni. Pentru că frecvent era agresată de partenerul ei de viață, tânăra a dorit să plece, motiv pentru care și-a luat copiii și a mers la părinții ei, în comuna Stolnici.

Joi, bărbatul a mers să vorbească cu ea, iar acasă erau și frații tinerei, dar și bunicul ei, însă nimeni nu a știut ce avea să se întâmple în camera în care cei doi au stat de vorbă.

„Am auzit geamul bubuind. Eu am crezut că se bat. Când am intrat, fetița era în prima cameră și fumul dădea să iese afară. Am luat copilul, l-am pus cărucior și m-am zbătut și n-am putut să întru acolo, era focul prea puternic. El a dat foc! Că el când a venit cu o pungă. Fata n-a mai vrut să stea cu el și din cauza asta.”, a declarat Nicolae Mihail, bunicul fetei.

La rândul său, și fratele tinerei de 19 ani a făcut o serie de declarații: „Am intrat în casă, să deschid ușa, și n-am putut să intru, că-mi bătea focul în față și fumul. După, am spart geamul prin spate, cu tataie, după aia a venit vecinul și a băgat și furtunul” .

De precizat este că, potrivit apropiaților celor doi, tânăra și soțul ei s-ar fi întors recent din Franța, acolo unde bărbatul ar fi pus-o pe femeie să cerșească și, pentru că nu a mai suportat, femeia a rămas cu fiica ei, iar partenerul său cu băiețelul.