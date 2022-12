Mama lui Alin intervine în scandalul dintre fiul ei și Dana Badea! Este ireal ce a putut să spună: „Își merită soartă”

In articol:

Mama lui Alin a răbufnit pe internet, asta după ce a văzut scandalul în care sunt implicați Alin și Dana. Femeia și-a spus punctul de vedere, fără ocolișuri, găsindu-i vinovați pe ambii parteneri. Deși Alin este fiul său și mulți internauți s-ar fi gândit că, cel mai probabil, femeia îl va apăra, ei bine, situația nu a fost deloc așa, spunând că merită să treacă prin tot ceea ce trece în prezent.

În continuare, mama lui Alin a mai precizat că cel mai tare din această situație are de pierdut Antonia, fetița lui Alin, pe care o are cu fosta parteneră de viață, Sibel. În calitate de bunică, femeia a spus că o doare sufletul că micuța trebuie să treacă printr-o astfel de situație.

„V-am zis ce mă doare. Și pentru el că îl văd așa neajutor, așa singur și când îl văd necăjit, orice mamă când își vede copilul necăjit, normal că explodează, dar nu-i nimic că merită, dar cel mai rău mă doare de Antonia pentru că din cauza lor a rămas un copil pe drumuri. Asta mă doare cel mai tare. El își merită soartă. E greu, o duce greu?! O merită! Dar copilul ăla e nevinovat și atunci folosiți copilul ăla pentru ce?(...) Gata! Până aici cu tăcutul, până aici! La fel am făcut și cu Sibel când am văzut ce a făcut, nu am putut să tac.”, a spus mama lui Alin, într-o filmare pe TikTok.

Dana Badea îl acuză pe Alin de violență fizică

În urmă cu 2 seri a fost un scandal de proporții între Alin și Dana Badea, chiar în apartamentul în care cei doi parteneri locuiesc.

De asemenea, fosta ispită a cerut chiar și ajutorul organelor legii, fiind speriată de partenerul său de viață, temându-se că acesta ar putea să o lovească din nou, așa cum ar mai fi făcut-o, conform spuselor brunetei.

În același timp, Dana Badea a ținut să le spună fanilor de pe rețelele de socializare că ar fi pierdut sarcina din cauza lui Alin, care a bătut-o crunt.

„Îmi zicea acasă să mint că nu m-a bătut, Că el face bani și o să-și ia hate dacă zic că m-a bătut. Am stat și ți-am îndurat toate. La fel făceai și cu Sibel, o băteai și gravidă. (...) Mi-a povestit, femeia, tot! De ziua mea am pierdut copilul pentru că m-a bătut el. N-am pierdut copilul degeaba. De-aia l-a luat Dumnezeu, ca să nu mă lege nimic de Satana! ”, a spus Dana Badea.

