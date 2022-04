Mama lui Chris Rock a reacționat după ce și-a văzut fiul pălmuit de Will Smith la gala Oscar: „Ne-a pălmuit, de fapt, pe toți”

In articol:

Mama lui Chris Rock a reacționat după scena în care, în uma cu aproximativ o lună, Will Smith l-a pălmuit pe fiul ei în timpul galei Oscar. După ce Chris Rock a făcut o glumă legată de boala de care suferă Jada, actorul s-a înfurita și s-a dus pe scenă, moment în care l-a lovit pe prezentator petru gluma pe care a făcut-o.

Momentul a uimit o lume întreagă, iar foarte mulți au fost de părere că întreaga scenă a fost regizată, însă se pare că nu a fost vorba de așa ceva.

Mama lui Chris Rock a vorbit despre incidentul în care a fost implicat fiul său. Învitată în cadrul unei emisiuni TV, mama prezentatorului a crezut la început că scena este regizată. După ce i s-a confirmat că momentul a fost cât se poate de real, Rose Rock a fost copleșită de o mulțime de sentimente.

Rose Rock, declarații supă scena dură în care fiulei a fot pălmuit pe scenă

Rose Rock s-a arătat foarte deranjată de evenimentul neprevăzut care a avut loc la gala Oscar. A suferit foarte mult în urma incidentului, mărturisind că, atunci când cineva îi face rău fiului ei, o rănește, de fapt, pe ea și pe întreaga sa familie.

„Când l-a pălmuit pe Chris, ne-a pălmuit, de fapt, pe toți. Chiar și pe mine m-a pălmuit. Pentru că atunci când îmi rănești copilul, mă rănești pe mine. Nimeni nu i-a auzit discursul. Nimeni nu a putut să fie atentă la discurs pentru că toți se întrebau ‘Ce s-a întâmplat?'”, a declarat mama lui Chris Rock, notează revista People.

Fratele lui Chris Rock a oferit și el o declarație legată de incidentul de la gala Oscar. Kenny Rock și-a exprimat dorința de a intra în ring cu actorul Will Smith.

Nu, nu ar trebui (n.r. să se lupte Chris Rock și Will Smith). Dar eu ar trebui să intru în ring cu Will Smith. Ar trebui să urc în ring cu Will Smith. L-aș putea doborî. Voi lăsa mâinile să vorbească.', a adăugat el, potrivit news.com.au .