Mama lui Cosmin vorbește despre Miruna, după ce fiul ei a confirmat despărțirea! Ce a mărturisit despre relația celor doi: "Mi-am dat seama de ea din emisiune"

După doar o lună de mariaj, Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului șase al emisiunii moderate de Simona Gherghe, au decis să meargă pe drumuri separate.

Vestea i-a luat prin surprindere pe susținătorii celor doi, dar nu și pe rudele tânărului. Adriana, mama lui Cosmin, susține că s-a îndoit mereu de nora ei, încă din emisiune.

Mama lui Cosmin a făcut primele declarații, după ce tânărul a confirmat despărțirea de Miruna

Deși în marea finală păreau mai fericiți ca oricând și pregătiți să-și întemeieze o familie, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Miruna și Cosmin, în momentul în care au părăsit competiția. Cei doi au decis să divorțeze și au confirmat despărțirea chiar și pe rețelele de socializare, iar acum, la doar câteva zile de la anunțul surprinzător, au ieșit la iveală și motivele pentru care și-au spus adio.

Cosmin a găsit în telefonul soției lui mesaje din care reieșea că aceasta iubește o altă persoană:, a mărturisit Cosmin.

Cosmin [Sursa foto: Captură video]

Șocul a fost unul mare pentru tânăr, dar și pentru familia lui. Cu toate acestea, mama lui Cosmin susține că a avut întotdeauna îndoieli în privința Mirunei: "Am văzut și am înțeles tot ce a făcut acea persoană,(...) mi-am dat seama de ea din emisiune, dar am crezut că ea, la vârsta pe care o are, și-a dat seama că a făcut multe greșeli în viață și poate își dorește să-și formeze o familie, și poate își dorește să schimbe ceva.", a declarat Adriana, mama lui Cosmin, în emisiunea moderată de Gabriela Cristea.

Adriana, mama lui Cosmin [Sursa foto: Captură video]

Cosmin: "Recunosc, familia mea este îndreptățită să spună și să facă orice"

Încă de când s-a aflat despre decizia divorțului, Cosmin a declarat că nu vrea să îi facă rău Mirunei sau să facă publice discuțiile dintre ei la TV. A ținut să menționeze, însă, că familia lui este îndreptățită să aibă o reacție vehementă, în urma a tot ceea ce s-a întâmplat: "În momentul acesta familia mea este îndreptățită să spună orice. Mama, sora mea, mătușa mea, oricine poate să zică orice, eu nu o să bag pumnul în gură nimănui ca să nu vorbească. Eu o să-mi iau singur deciziile și o să-mi aleg foarte bine vorbele pe care simt să le spun. Dacă mama, de exemplu, consideră că ar trebui să facă public vreun anunț, este strict alegerea ei. Eu nu răspund pentru faptele nimănui. Dar recunosc, familia mea este îndreptățită să spună și să facă orice.

Toată lumea este șocată, nu vreau să dramatizez, nu vreau să se uite lumea la mine și să-mi plângă de milă. Eu niciodată nu mi-am dorit asta. Pe lângă ei (n.r. familia lui), care au avut șocul vieții, eu am avut șocul vieții. Ceva era în neregulă. Am zis: băi, am ieșit din casă, ne facem o familie, în mintea mea era totul spre bine, știam că o să fie greu, așa e un început de drum, e firesc. Dar eu gândeam spre viitor frumos. Și într-o secundă s-a schimbat radical totul.", a spus Cosmin, în emisiunea prezentată de Simona Gherghe.

Cosmin și Miruna [Sursa foto: Captură video]