Mama lui Dodo răspunde acuzațiilor făcute de Liviu Kevin: „Nu sunt nebună să las copilul fără tată”

Dodo a devenit recent mămică pentru prima dată! Celebra cântăreață a fost foarte emoționată pentru momentul în care va naște, mai ales că se temea de nașterea nauturală. După doar două ore de când i s-a rupt apa, Dodo a născut un băiețel perfect sănătos.

Vedeta este separată de tatăl copilului, pe numele căruia a fost emis un ordin de restricție.

Liviu Kevin a declarat la un post de televiziune că nu a primit nici măcar o fotografie cu băiețelul lui. Artistul este de părere că mama artistei o influențează și nu o lasă să vorbească cu el. Mama lui Dodo a negat vehement acuzațiile aduse de Liviu Kevin. Mai mult decât atât, ea a mărturisit că și-ar fi dorit ca fiica ei să aibă o familie unită și sănătoasă, nu să o vadă că suferă.

„Dragostea cu sila nu se poate. Ea și a dorit o familia și nu a avut parte. Nu știu de ce el ma baga vinovata pe mine, este strict problema și decizia ei. A încercat, i-a dat n șanse. Încă o doare, dar s a dovedit ca nu a fost ce și-a dorit. Eu nu sunt nebuna sa las copilul fara tata, dar este strict alegerea ei. Eu fac tot ce pot sa o susțin și sa ii fiu alături", a declarat mama lui Dodo, pentru un post de televiiune.

Dodo și Liviu Kevin

Liviu Kevin o acuză pe fosta lui logodnică că nu îl lasă să își vadă copilul

Liviu Kevin a povestit pentru un post de televiziune că a stat în fața spitalului ore întregi pentru a își vedea fiul sau pentru a primi măcar o fotografie cu el, însă Dodo l-a ignorat. Mai mult decât atât, artistul susține că atitudinea fostei lui logodnice față de el s-a schimbat radical și nu mai are nicio modalitate de a o contacta.

„Situația dintre noi nu s-a schimbat deloc. De când a născut eu am mers și am stat în fața spitalului câteva ore și am încercat să obțin măcar o poză cu băiatul.

Eu am luat legătura și cu mama ei, deși eu am ordin de restricție, am încercat să iau legătura cu amândouă. M-au blocat peste tot și ea și mama ei. Am rugat-o sa îmi trimită măcar o poză cu cel mic. În prima zi când a născut mi-a vorbit foarte frumos, mi-a spus că o să meargă să îl alăpteze pe băiat, iar după a scos cartela din telefon, nu am mai putut sa iau legătura cu ea", a declarant Liviu Kevin.