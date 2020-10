Mama lui Emily Burghelea a ajuns la ATI după ce s-a infectat cu COVID-19: ”A fost groaznic, nu mai aveau loc în spital! A primit tratament cu plasmă”

Emily Burghelea, în platoul WOWbiz.ro

Invitată în platoul WOWbiz.ro alături de iubitul ei, Andrei, care tocmai a cerut-o în căsătorie, Emily Burghelea a povestit că mama ei a fost infectată cu coronavirus. Femeia a ajuns în stare destul de gravă și a avut nevoie să fie internată pe secția de Anestezi și Terapie Intensivă, acolo unde locurile sunt limitate, după ce cazurile de COVID-19 din România au devenit din ce în ce mai numeroase.

In articol:

„Am trecut prin multe chestii cu coronavirus și în special ea, ea ar trebui să fie conștientă legat de tema asta”, a declarat Andrei, iubitul lui Emily Burghelea care este destul de discret și s-a ascuns sub o pălărit, o mască de protecție și o preche de ochelari de soare.

„Am avut probleme destul de complicate. Mama mea a fost internată la ATI, tocmai au externat-o. Este acasă acum, a fost groaznit pentru că nu aveau locuri la ATI. Am trecut prin niște clipe groaznice, de neputință teribilă, nu știam cum să fac să o ajut. A avut coronoavirus, a trecut prin niște momente crâncene, i s-a făcut tratament cu plasmă. Noroc cu Dumnezeu, a reușit să îți revină, iar tratamentul a fost administrat la timp, iar treaba asta cu locurile de la ATI chiar e o mare problemă”, a declarat Emily Burghelea în direct.

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, mesaj tăios pentru Bianca: „ Nu ai cum să o faci femeie ușoară pe Nicoleta” - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Din fericire, acum mama fostei asistente de televiziune se simte mult mai bine, după cum a spus chiar blondina. Ba chiar a urmărit în direct momentul emoționant în care fiica ei a fost cerută în căsătorie, în direct, la Teo Show.

Cererea în căsătorie a lui Emily Burghelea, amânată de trei ori

Andrei, logodnicul lui Emily Burghelea, plănuia de mult timp să o ceară de soție pe blondină. El a povestit că pandemia de coronavirus i-a stricat planurile pentru cererea în căsătorie. Și-ar fi dorit să îi pună marea întrebare iubitei lui într-o vacanță în străinătate, dar, din păcate nu a fost posibil.

Citeste si: Cum arată viața lui Emily Burghelea înainte să fie asistentă de televiziune? Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! ducea o viață de vis

„Aveam mai multe planuri, unul dintre ele era să mergem la Viera să o cer acolo, apoi România a devenit stat roșu și nu am mai putut să plecăm. Apoi am vrut să mergem acum două-trei săptămâni pe Trasfăgărășan și s-a închis Trasfăgărășanul și, până la urmă, mi-am adus aminte de Andreea, fata care lucrează acum la Teo. Apoi am vrut să o cer săptămâna trecută, dar s-a îmbolnăvit mama ei” , a dezvăluit iubitul lui Emily Burghelea.