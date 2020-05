In articol:

Mama lui Iancu Sterp are principii sănătoase în privința relațiilor pe care băiatul ei le-a avut și le are cu femeile. De altfel, ea avea să povestească faptul că își dorește ca noră o fată sinceră, de aceeași vârstă cu războinicul și, dacă se poatem foarte important, să fie și virgină.

Poate tocmai de aceea, femeia, cu o sinceritate debordantă, a declarat, în urmă cu ceva vreme, la FanArena, că Denisa, iubita lui Iancu, este mai mare decât fiul ei, ceea ce nu prea îi este pe plac. ”Are cu opt ani mai mult, asta nu este bine. Nu se potrivește pe la noi prin Hațeg. Dar e alegerea lui, a venit cu ea la noi de vreo două ori, este o fată cuminte, frumoasă, dar...vom vedea”, a spus Geta Sterp, care imediat a fost dată de gol de fiicele sale. ”Mama are concepții mai învechite, nora trebuie să fie ca ea, să muncească de seara până dimineața în gospodărie, să fie dedicată numai familiei și mai puțin părții sociale, așa cum este acum, în zilele noastre”, au dezvăluit, râzând, surorile războinicului.

Eu mai vorbesc așa cu Iancu, ca și o prietenă mai mare”

Geta Sterp a mai marșat apoi pe această temă, lăsând să se înțeleagă că în viața amoroasă a fiului ei, lucurile nu sunt chiar bătute în cuie. Întrebată despre relația pe care ar putea să o aibă Iancu și Emy de pildă, mama concurentului Survivor România a făcut o declarație șocantă. ”Eu mai vorbesc așa cu Iancu, ca și o prietenă mai mare. El îmi spunea așa: ”Mamă, eu vreau să-mi iau nevastă o fată virgină. Și mie îmi place la fel”, a povestit mama lui războinicului la Fanarena, totul după ce faimoasa a spus în emisiune că nu și-a început viața sexuală. ”Da, sunt în continuare ”neatinsă”. Sunt mulți oameni care încă nu mă cred, dar se pare că sunt atât de singuratică încât... Dacă aș avea un iubit, chiar m-aș afișa cu el, nu mi-ar fi rușine”, a povestit Emy la testimoniale.

Câteva zile mai târziu, la WOWbiz.ro, în cadrul emisiunii ”Ștafeta mixtă”, mama războinicului a mai făcut o destăinuire pe marginea acestui subiect, și anume că Iancu Sterp nu ar trebui să facă amor cu fetele înainte de căsătorie! ”Îmi cunosc foarte bine copilul. Nu joacă la două capete! Are acasă iubită și o respectă. Este adevărat, Iancu e glumeț, dar știe unde să se oprească. Vom vedea ce se va întâmpla, cert este că eu mereu am stat cu gura pe el și l-am sfătuit. I-am spus să nu își bată joc de fete. Să nu facă sex, știți, cu ele înainte de căsătorie, pentru că este păcat și nu e bine. Eu așa văd lucururile și așa am dorit să îl educ și pe el”, a comentat Geta Sterp la ”Ștafeta mixtă!”