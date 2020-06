In articol:

Au început să apară din ce în ce mai multe zvonuri potrivit cărora Iancu Sterp și Emy Alupei ar avea ceva mai mult decât o relație de prietenie, asta după ce duminică, 7 iunie, cei doi au apărut împreună în noul vlog postat de Iancu pe contul de YouTube. Iancu Sterp a povestit că filmează pentru noul videoclip al lui Emy Alupei, dar apropierile dintre ei i-au dus pe mulți cu gândul la o relație.

Iancu Sterp își petrece timpul cu Emy Alupei, în timp ce Denisa, cea care este încă iubita oficială a tânărului, a plecat în Londra, acolo unde muncește. Astfel se face că au apărut tot felul de zvonuri că Denisa și Iancu Sterp nu mai sunt împreună. Dacă cei doi iubiți care s-au cunoscut la puterea Dragostei nu au vorbit până acum ca să spună dacă mai sunt sau nu împreună, iată că mama lui Iancu Sterp spune adevărul.

Femeia comentează la mesajele postate pe pagina fiului său, lămurind astfel misterul relației atât cu Denisa cât și cu Emy Alupei. Mama Geta, așa cum i se spune mamei lui Iancu Sterp, susține că fiul ei nu are acum nicio relație, dând astfel de înțeles că s-a despărțit de Denisa.

Mama lui Iancu Sterp spune că băiatul ei s-a despărțit de Denisa

”Iancu este foarte tânăr, nu a fost în relații cu nimeni. În schimb vorbește cu toate fetele pentru că așa este frumos și acum e timpul lui. Nu are de gând să se lege la cap de acuma”, a răspuns mama lui Iancu.

”Iancu are o grămadă de proiecte, nu stă la oi, nici nu îl țin cu mine acasă. Doar că e un copil care nu vrea să stea ântr-o relație cu nimeni. Dar cu nimeni, ce e atât de gru de înțeles. Este alegerea lui, nu a mea. Are timp peste vreo 5 sau 6 ani să găsească o fată și atunci să se și căsătorească. Eu nu am nimic cu Denisa. Iar ea știe”, a mai spus mama lui Iancu Sterp despre relațiile băiatului ei.

Denisa, iubita lui Iancu Sterp, a plecat la Londra imediat după Finala Survivor România

Denisa, iubita lui Iancu Sterp, locuiește la Londra, acolo unde a fost și în perioada restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. S-a întors în România imediat după ce aflat că Iancu Sterp revine din Republica Dominicană. Denisa a fost alături de Iancu Sterp la Finala Survivor România, numai că imediat după încheierea filmărilor, frumoasa blondă a plecat la Londra. Singură, pentru că Iancu s-a întors în Hațeg, alături de familia lui. Nu a stat mult timp acasă, ci a luat drumul Bucureștiului unde a început o colaborare cu Emy Alupei.