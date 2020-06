In articol:

Mama lui Iancu Sterp vinde turma de vaci pe care familia o are în județul Hunedoara, în apropiere de Hațeg. „Vand 20 de vaci din care (vaci cu lapte,juninci,vitei si un taur) la pretul de 17.000 de euro toate. As prefera sa le dau toate odata. pentru mai multe detalii contactati-ma la nr de telefon...Gutiu Georgeta”, e anunțul postat de mama lui Iancu. (citește primele declarații ale lui Emy Alupei despre ralația cu Iancu Sterp)

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp, adevarul despre relatia fiului ei cu Emy Alupei: „Ce e atat de greu de inteles…

Citeste si: Iancu Sterp, în Finala Survivor Romania! Cum a ajuns vedeta tv tânărul de 21 de ani

Citeste si: Iancu Sterp s-a mutat la Emy Alupei?! De trei zile doarme acasă la fosta colegă de la Survivor, în timp ce Denisa, iubita lui, e în Londra

Nicolae, fostul partener de viață al Getei, tatăl copiilor ei, de care s-a separat acum câțiva ani, are mai multe turme de oi. Familia își vinde brânza la o tarabă din piața din Hațeg. Mama lui Iancu a apărut în prim-plan după ce fiul ei a fost protagonist la Survivor, fiind preferatul fetelor. Atitudinea lui Iancu Sterp le-a adus aminte amatorilor de picanterii de comentariile făcute de mama lui în perioada Survivor România, și anume că viața ei este una demnă de o emisiune ”Din dragoste„, întrucât bărbatul său, și totodată tatăl copiilor, nu a fost niciodată ușă de biserică, iar băieții ei îl cam moștenesc.

Mama lui Iancu Sterp vinde turma de vaci. Apovestit cum a părăsit-o bărbatul

”Eu sunt mai mică decât bărbati-miu cu zece ani, dar nici acest lucru nu l-a împiedicat să se mai uite și la alte fete. Deși am fost tânără și doar pentru el, a umblat și i-a mai scăpat ochii și la altele, m-a trădat de multe ori”, a spus, amuzată, Geta Sterp la FanArena, care a mai specificat câte ceva. ”Suntem o familie frumoasă, cu copii minunați, dar știți cum sunt bărbații, mai se uit un pic în jur„, a declarat femeia.

Adevăratele dezvăluri despre tatăl lui Iancu avea să le facă însă recent Culiță Sterp. Fratele lui Iancu avea să declare că nu și-a văzut tatăl acasă de șase ani! ”Tata a plecat de acasă, și nu s-a mai întors niciodată. Ne este dor de el, dar ținem legătura și ne mai vedem când putem! L-am sunat acum două luni, să văd ce mai face! El în schimb, nu a pus mâna pe telefon deloc de atunci. Este trist, dureros, dar asta este...e tata și îl iubesc atât eu, cât și frații mei indiferent de atitudinea lui față de noi”, a povestit artistul.

Mama lui Iancu Sterp vinde turma de vaci. Vrea ca iubita lui Iancu să știe să mulgă oile

Faptul că Iancu Sterp a fost părăsit de tatăl lui a fost comentat de mama războincului, chiar înainte de finala Survivor România, dar în stilul ei, cu umor. ”Am trecut peste probleme. Acum sunt liniștită. Pot spune chiar că sunt domnișoară, fiindcă legal nu am fost măritată niciodată cu tatăl copiilor mei. Așa că, poate găsim un domnișor… fără obligații. Cel care se înscrie la ”casting” să fie așa…ca Iancu, să aibă pătrățele, să știe să mulgă oile, să știe să dea cu coasa, să fie bărbat de casă și doar pentru mine, pentru nimeni altcineva. Eu nu sunt nici geloasă, dar dacă eu sunt corectă, vreau să fie și el la fel. În plus, vreau să nu bea, să nu fumeze…”, a menționat doamna Geta cu zâmbetul pe buze, confirmând pentru WOWbiz.ro, la emisiunea Ștafeta mixtă, că este singură.

Mama lui Iancu de la Survivor România a mai dezvăluit atunci și numele ei real. ”Toată lumea m-a botezat Geta Sterp. Ei bine, să știți și dumneavostră adevărul. Vreau să vă spun în premieră că numele meu real este Geta Gutiu. Niciodată nu am fost căsătorită, sunt o domnișoară (n.r. râde) cu patru copii mari și frumoși. Nu din cauza mea nu m-am măritat cu Nicolae, tatăl lui Iancu, eu mi-am dorit din tot sufletul meu acest lucru. Orice fată își dorește să fie mireasă când este tânără, l-am și iubit din toată inima, a fost primul meu bărbat, și ultimul până în momentul de față, însă așa a fost. Am rămas însărcinată cu cel mare, am zis hai că facem nunta la anu, apoi că nu o mai facem și tot așa, am ajuns să am mai mulți copii. Nu a fost nuntă și niciun act, decât dragoste sinceră... Așa că, să stiți, de acum încolo să îmi spuneți Geta Gutiu. Pe copii îi cheamă ca pe tată-su, iar eu am rămas...”fată mare””, a spus mama lui Iancu Sterp la ”Ștafeta mixtă”.