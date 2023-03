Mama lui Jador, hotărâtă să îl însoare pe artist: ”Mi-a găsit o femeie” Replica neașteptată a manelistului pentru bunica sa, după ce l-a pus la zid că nu are deja copii

In articol:

Jador a devenit, după participarea la ”Puterea Dragostei”, unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, dar și unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz.

Multe doamne și domnișoare râvnesc la inima lui, dar se pare că norocul din carieră nu-l urmează pe manelist și la capitolul amor.

Citește și: Jador, cu lacrimi în ochi pe internet! Nici lui nu-i vine să creadă că i se întâmplă una ca asta: „Stai și plângi și nu dormi nopțile”

Jador, împins de familie să se pună la casa lui

A iubit doar două femei până acum, spune el, dar destinul nu i-a dus până în punctul de a forma o familie. Astfel că acum, la cei 28 de ani pe care îi are, fostul concurent de la Kanal D este un bărbat singur și disponibil, însă cu pretenții.

Cu pretenții este și mama artistului, căci femeia vrea o noră cuminte, deșteaptă, frumoasă și devreme acasă, care să-l facă pe fiul ei să lase burlăcia în urmă, căci timpul trece și tot înaintează în vârstă, ceea ce ei nu îi convine deloc.

Jador: Cum să mă însor? Am 28 de ani, sunt bătrân?

Mama lui Jador: Dar cum ești? Trebuie să fii însurat, la casa ta.

Jador: Cu cine?

Mama lui Jador: Cu o fată cuminte, liniștită, amărâtă, necăjită, că nu ne trebuie golăneală.

Citeste si: Ana Morodan, primele declarații despre întâmplarea din trafic, după ce a stat 24 de ore în arestul poliției: „Am făcut o greșeală” ”Contesa” s-a ales cu trei dosare penale- kanald.ro

Citeste si: ”Afacerea” cu refugiați nu mai merge. Românii îi dau afară pe ucraineni din case- stirileprotv.ro

După această descriere, se pare că mama lui Jador nu a pierdut timpul, căci i-a și găsit o fată fiului ei.

Una despre care ea avut numai cuvinte de laudă, dar pe care manelistul nu a plăcut-o din prima clipă.

Astfel că, văzând că nu are sorți de izbândă cu fiul ei, mama lui Jador l-a îndemnat să-și caute singur o iubită, dar nu așa cum a făcut-o până acum.

Ea spune că artistul nu își găsește jumătatea pentru că nu știe unde să caute și ce să caute, el umblând doar după fete pe care ea nu le agreează deloc.

Jador: Mi-a găsit o femeie. Cum e fata?

Mama lui Jador: Te însori, o cunoști, fată cuminte, deșteaptă, cu pregătire, serviciu. Nu de alea de-și arătă sânii, despuiate, una liniștită, îmbrăcată decent.

Jador: M-ai zăpăcit, nu mai suport, mamă.

Mama lui Jador: Tu numai în cluburi cauți. Acolo nu vin fete care să te caute pe tine să te iubească. Vin fete să agațe.

Jador: Am avut relație de șapte ani, în club am găsit-o. Două relații am avut, pe amândouă în club le-am găsit.

Citeste si: “Îmi dă fiică-mea șervețele întruna, pentru că de 10 minute plâng.” Gina Pistol a izbucnit în lacrimi, după ce a publicat prima poză cu chipul lui Josephine- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Biologie BAC 2023. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii? Barem de corectare- stirilekanald.ro

Citeste si: Dinu Maxer a rupt tăcerea și a oferit primele detalii despre divorțul de Deea Maxer. Fosta lui soția a trimis un mesaj în direct: "Incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalitate, planuri, putere de iubire și implicare”- radioimpuls.ro

Mama lui Jador, hotărâtă să îl însoare pe artist [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Jador a ajuns pe mâinile medicilor. La ce intervenție a fost supus artistul! A postat totul pe internet

Ulterior, în sprijinul mamei a venit și bunica lui Jador. Și bătrâna este de părere că manelistul este la vârsta la care nu doar că trebuia să fie însurat, dar ar fi cazul să devină și tată cât mai repede.

Văzându-se încolțit, Jador a ținut să le spună celor două că nu este momentul de însurătoare pentru că adevărul este că nu își dorește să se însoare, cel puțin deocamdată.

Bunica lui Jador: Ai și tu o vârstă, când te însori, la 50 de ani?

Jador: De ce să mă însor, mamaie, am 28 de ani. Cu cine?

Bunica lui Jador: Să te însori, trebuia să ai și copil acum. Trebuie să ai familie, nu-ți plac ție că ești pretențios.

Jador: Nu vreau să mă însor!