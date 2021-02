Mama lui Livian de la Puterea dragostei, de urgență la spital! Momente de panică: „I-a alunecat cuțitul...”

In articol:

Livian de la Puterea dragostei a trecut prin momente de panică în urmă cu puțin timp, după ce mama lui, Liana, a suferit un accident casnic în propria bucătărie. Câștigătorul emisiunii de la Kanal D a ținut să se afle de la el și așa cum ne-a obișnuit, a vrut să își țină fanii la curent cu ce se întâmplă în viața lui.

Livian de la Puterea dragostei a ajuns de urgență la spital cu mama lui!

Se pare că soția lui Nelson Mondialu s-a tăiat destul de grav la mână în timp ce gătea și s-a speriat când a văzut cât de mare era rana. Astfel, femeia l-a sunat pe Livian și l-a rugat să o ducă la spital pentru a i se acorda ajutor. Incidentul ar fi avut loc după ce Nelson Mondialu a ascuțit cuțitele și fără să își dea seama, Liana s-a tăiat. ( Livian de la Puterea Dragostei, prima reacție după cearta dintre Culiță Sterp și Jador: ”Am multe să vă zic”)

Bineînțeles că Livian s-a panicat când a primit telefonul de la mama lui, mai ales când i-a spus să vină de urgență acasă pentru că are nevoie de ajutorul lui. Tânărul și-a luat imediat haina pe el și a fugit repede la casa părinților săi, iar de acolo direct la urgențe.

Din fericire, Liana este bine și nu a fost nimic grav.

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

Nelson Mondialu și Liana

„M-am trezit de dimineață, a fost totul ok, mi-am verificat ce aveam de verificat, până când sună telefonul: mama. Alo, ești acasă? Hai că am nevoie de ajutorul tău, m-am tăiat. A ascuțit ieri cuțitele tata și mama, fără să își dea seama, i-a alunecat cuțitul de la cartofi.

Citeste si: EA este noua iubită a lui Bogdan Mocanu?! A postat fotografia pe Internet, iar fanii au reacționat imediat

M-am îmbrăcat repede, mi-am luat hainele, am fugit, am luat-o pe mama, m-am dus cu ea la UPU, am stat acolo în jur de 3 ore, dar într-un final, toate au fost bune, mama e ok. Nu intru în detalii, pentru că am vlog pregătit pentru voi”, a spus Livian de la Puterea dragostei în ultimul vlog urcat pe canalul său de YouTube.( Motivul pentru care Nelson Mondialu a vrut neapărat să fie reabilitat! Tatăl lui Livian vrea să plece din România. ”Părăsesc continentul”)