E clar că mama lui Mircea Badea a demolat-o pe Andreea Marin. Aceasta din urmă a postat câteva rânduri la o reclamă pe care a făcut-o unui produs. “Îmi place sentimentul de curăţenie, de prospeţime, să simt lumina pe chip, dar şi în mine. Mă ghidez după acelaşi principiu mereu: să am grija şi de interiorul meu, o cale sigură de a vedea rezultatele şi în exterior. Folosesc o băutură despre care am mai povestit, pe baza de colagen marin. Contine Naticol care stimulează secreţia de collagen de tipul I şi are o rată de absorbţie foarte mare. Astfel îmi menţin strălucirea părului, elasticitatea şi luminozitatea tenului, ajută la reducerea fragilităţii unghiilor şi la atenuarea ridurilor. Tot ce e mai bun pentru voi!”, a scris Andreea Marin.

Mama lui Mircea Badea a demolat-o pe Andreea Marin: "Numărul făcut public de ea însăși cu "pudoarea" binecunoscută!”

Pe lângă sute de mesaje de apreciere, Andreea Marin a primit unul agresiv, semnat de Mariana Badea, mama lui Mircea Badea, care este profesoară de limba română. “Interiorul ei a fost "luminat" de un număr impresionant de bărbați! Cel puțin, de numărul făcut public de ea însăși cu "pudoarea" binecunoscută!”, a scris Mariana Badea, care s-a referit la viaţa sentimentală bogată a „Zânei surprizelor”, care a bifat numai puţin de trei căsnicii eşuate, dar şi alte multe relaţii terminate prost. (vezi când a fost Andreea Marin la un pas de sinucidere)

Nu mai e un secret că mama lui Mircea Badea a demolat-o pe Andreea Marin. Vedeta a fost măritată cu Cristian Gheorghiţă, între 1995 şi 1998, cu Ştefan Bănică Jr, între 2006 şi 2013, şi cu Tuncay Ozturk, între 2013 şi 2018. Andreea Marin nu a rămas prea mult singură după divorţul de medicul turc, ea implicându-se într-o relaţie sentimentală cu Ionuţ Brîncoveanu, fost consul la Ambasada României din Libia.