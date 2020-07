Mama lui Mitoșeru a ajuns de urgență la spital! ”Nu fac bine deloc!

In articol:

Camelia Mitoșeru a ajuns de urgență la spital în urmă cu ceva timp. Ce s-a întâmplat cu mama artistului?

Camelia Mitoșeru, probleme de sănătate

Camelia Mitoșeru a ajuns de urgență la spital în urmă cu puțin timp. Se pare că mama artistului suferă de aceeași boală ca a și fiului ei. În urmă cu ceva timp, Mihai Mitoșeru a fost supus unei intervenții chirurgicale, asta după ce cadrele medicale i-au spus că este vorba despre o problemă foarte gravă.

Acum, se pare că actrița are și ea ceva probleme de sănătate. Camelia a declarat că i s-au umflat picioarele foarte tare și că a mers imediat la clinică. Alături de fiul ei, dar și de Adriana Bahmuțeanu, Camelia a mers să vadă cu ce problemă se confruntă, conform Antena Stars.

Totuși, se are că problema de care mama lui Mitoșeru suferă nu este una gravă. În plus, aceasta a primit tratament pentru următoarea perioadă.

”Nu fac bine deloc! Mi s-a umflat un picior și m-am speriat și m-am dus la clinica aia unde s-a operat Mihai și nu e de operat la mine, dar mi-au dat un tratament. Am avut noroc. Da, tot așa, ( n.r. ca la Mihai) numai că la mine nu sunt pe afară, sunt pe dinauntru. De aia m-am și dus că am văzut că mi s-au umflat amândouă picioarele! Am 4 zile de tratament, în mod sigur nu e grav!”, a declarat Camelia Mitoșeru la Antena Stars!