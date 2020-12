Mama lui Neymar a trecut prin momente cumplite! Iubitul ei a fost bătut cu bestialitate și înjunghiat

Bărbatul și mama lui Neymar se aflau într-o vacanță, în Mexic, moment în care totul s-a transformat în clipe de coșmar. Se pare că individul de 24 de ani a fost bătut cu bestialitate și înjunghiat, potrivit celor transmise de el pe filmare.

Vacanță transformată în clipe de coșmar

In articol:

Cei doi îndrăgostiți se aflau la un restaurant din Cancun, Mexic, moment în care totul a luat o întorsătură neașteptată. Se pare că tânărul a fost înjunghiat, fără niciun motiv. Tiago susține faptul că a fost atacat de trei bărbați, iar unul dintre aceștia a venit direct la el și l-a înjunghiat.

Citeste si: EXCLUSIV! Un stelist si-a luat bataie in Centrul vechi! Bodyguarzii unui club l-au alergat pentru o nota neplatita! Intra sa vezi cine este mijlocasul care a tras spaima vietii

"Aproape am murit pentru ceva ce nu am facut. Am ajuns la restaurant si am cerut o farfurie cu friptura. Nu stiu ce s-a intamplat. Nu am facut nimic, insa nu m-au lasat sa raman.

Citeste si: OMS aruncă bomba! E vorba de vaccinarea obligatorie. Ce ne așteaptă? - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Nu va ramane asa! Am numarul persoanei care a facut asta si ma voi intoarce in Mexic", a declarat pe video Tiago.

Citeste si: Imaginea care il face de ras in ultimul hal! Este starul Stelei si al nationalei, dar uite ce gest a facut in tribune la un meci de cupa! Oamenii au crezut ca nu e Sanmartean!

Tiago

Tiago și Diane, mama fotbalistului Neymar, formează un cuplu de la începutul anului trecut, însă povestea lor de dragoste este una destul de tumultoasă. Îndrăgostiții s-au despărțit și împăcat de mai multe ori până la momentul actual, iar de curând toată lumea știe că și-au spus adio definitiv. Însă, se pare că cei doi au plecat într-o vacanță împreună.