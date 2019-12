Dorina, mama lui Nicușor Iordan, s-a arătat scandalizată de acuzele lansate de Ana Maria Preda la adresa cunoscutului cântăreț de muzică populară. Fiica lui Aurelian Preda îl acuză de câteva luni bune pe Nicușor Iordan că a abuzat-o sexual de mai multe ori și că o obliga să spună în public că el este tatăl ei adoptiv. În declarațiile depuse la dosarul anchetei, Ana le-a povestit procurorilor cum Nicușor Iordan îi spunea că face sex cu ea ca să economisească bani. ”La circa două luni după moartea tatălui, numitul Iordan Nicușor Claudiu a început să-mi facă avansuri sexuale, iar eu l-am refuzat de fiecare dată. Ulterior, mi-aduc aminte că eram răcită, iar el era foarte afectuos cu mine, îmi servea ceaiuri și supe și, în această perioadă, nu știu cum s-a întâmplat, însă știu că numitul Iordan Nicușor Claudiu a reușit să întrețină cu mine un act sexual”, a povestit fata lui Aurelian Preda despre abuzurile la care ar fi fost supusă de Nicușor Iordan.

Evident, Nicușor Iordan a negat vehement acuzațiile, în sprijinul lui sărind și sora lui, care a declarat următoarele într-o emisiune tv. ”Nicușor a spus doar: ”Nu am abuzat, nu am violat. Am făcut-o cu consimțământul ei, normal”. Între ei s-a întâmplat de mai multe ori. De foarte multe ori. Cu acordul și consimțământul ei. Ea era majoră! Există dovezi pe camerele de supraveghere de la garsoniera unde locuia sora mea. Acum vine la televizor și spune: vai, cât am fost de abuzată! A fost o relație liber-consimțită. Din cauza acestor lucruri care se întâmplă acum, Nicușor este în terapie... Dacă relația lor se consuma în timp ce ea avea o relație cu un alt băiat? Bineînțeles! Și Nicușor era cu o fată. Niciodată, fratele meu nu a spus că n-ar fi avut vreo relație intimă. Dar nu a violat, nu a hărțuit... Domnișoara Ana a vrut 100.000 euro, în vară. Domnișoara Ana s-a complăcut în această situație. Să vă mai spun un lucru: tatăl Anei, acum ceva vreme, ne spunea – și mi-a spus mie personal – că și-ar dori ca după moartea lui, Nicușor și Ana să fie împreună. Domnișoara a locuit în acea casă 15-17 ani dar nu știe nimic, n-a auzit nimic, nu a văzut nimic!”, a răbufnit sora lui Nicușor Iordan la adresa fetei lui Aurelian Preda.

Dorina, mama lui Nicușor Iordan, este dezamăgită de atitudinea fetei lui Aurelian Preda. ”Ea mereu când venea la noi în casă era veselă și zâmbitoare, cum poți să te schimbi așa, de la o zi la alta, azi n-ai nimic și râzi și mâine arunci cu acuze în stânga și-n dreapta?! Și mai și zici că de nu știu câte luni pățești nu știu ce, nu știu cum...Păi când era sinceră, când ne mulțumea tuturor că suntem alături de ea și că o sprijinim și că suntem de fapt familia ei sau când îl acuza pe Nicușor de toate relele pământului?”, s-ar fi confesat mama lui NIcușor unor prietene.

”Cum poate să susțină că fiul meu i-a făcut ceva, când el a ajutat-o mereu? Normal că nu mi-a picat bine când a început scandalul, ce mamă își dorește să vadă vorbindu-se așa despre băiatul ei în public, pe la televizor? Ana Maria trebuie să realizeze că un cuvânt prost spus sau aruncat la nervi provoacă mult rău! Ea a fost în casa mea, în curtea mea, era ca parte din familia noastră și după aia vii la televizor și arunci cu noroi fără nici o dovadă, nimic? Păi cine a ajutat-o cel mai mult când nimeni nu o băga în seamă, nu Nicușor? El a promovat-o peste tot, cânta cu ea, să se afirme și ea...Ultima dată a fost la noi în casă, în Teleorman, pe 2 februarie 2019, când am plecat cu toții la mânăstirea Dervent, era toată numai un zâmbet și după aia în aprilie declanșează tot scandalul ăsta? Păi cum mai zâmbeai tu lângă noi atâtea luni dacă ar fi fost abuzată, așa cum zice ea? Să fim serioși! Eu nu mă sar în apărarea băiatului meu, că e mare și se descurcă el, dar e strigător la cer ce se întâmplă!”, s-ar fi confesat Dorina, mama lui Nicușor Iordan, unor apropiați.