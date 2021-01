Mama Marilenei de la Survivor România, dezvăluiri emoționante despre momentul când și-a văzut fiica că a leșinat: „Lacrimile curgeau…”

In articol:

Marlena din echipa Războinicilor a avut parte de un moment dificil în urma primei probe de la Survivor România. Concurenta a leșinat și a avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma duelului cu Roxana Nemeș.

Momentul a fost urmărit cu foarte multe emoții de către familia Războinicei. Mama Marilenei a vorbit despre șocul pe care l-a avut atunci când și-a văzut fiica la televizor și a leșinat.

„Marilena mi se parte foarte bună în competiție și e o învingătoare. A plecat cu gândul de a câștiga, dar vom vedea pe parcurs. Când Marilena a căzut pe traseu, când am văzut-o leșinată, m-am speriat, m-am blocat. Nu mai puteam vorbi, dar mă gândeam că trebuie să reușească și m-am rugat la Dumnezeu, am spus că trebuie să fie puternică. Am văzut primul episod cu toată familia, nu sunt cuvinte să vă spun ce simțeam. Lacrimile curgeau… A fost o durere în suflet când am văzut-o căzută, dar m-am gândit că ea este o învingătoare. Ramona, fata mea cea mare, a fost lângă mine atunci. Noi avem încredere în Marilena pentru că ea a fost o luptătoare de când era mică. Noi stăm cu gândul la ea, dar măcar o vedem la televizor, dar ea nu ne vede deloc”,a mărturisit mama Marilenei de la Războinici , la „Ștafeta mixtă”.

Momentul în care Marilena din echipa Faimoșilor a leșinat[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mama Marilenei de la Războinici, despre cearta dintre fiica ei și Georgiana Lupu: „A atins-o la un punct care ei nu îi place”

În echipa Războinicilor, tensiunea a fost atinsă la cote maxime în momentul în care Marilena și Georgiana Lupu au început să se certe. Mama Marilenei a mărturisit că aceste certuri nu le fac bine Războinicilor în competiție, însă fiica ei se enervează foarte repede când cineva se ia de familia ei.

„Nu e bine ca ei între ei să se certe, trebuie să fie o familie, să fie prieteni. Nu a fost bine ce s-a întâmplat atunci. Și Georgiana e un pic mai explozivă și Marinela la fel, dar a atins-o la un punct care ei nu îi place. Când e vorba de părinți, ea explodează”,a adăugat mama Războinicei.