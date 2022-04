„Mamă, nu te voi uita niciodată” Promisiunea sfâșietoare a unui băiețel de 9 ani pentru mama lui, după ce aceasta a fost ucisă de militarii ruși

In articol:

Vladimir Putin a decis soarta unei întregi nașiuni, după ce, pe 24 februarie 2022, a decis să atace Ucraina. De 47 de zile lungi și grele, ucrainenii trăiesc o dramă în adevăratul sens al cuvântului. Oamenii și-au pierdut munca de o viață, iar milioane de familii au fost dezbinate.

Peste 10 milioane de civili, printre care femeile, copii și vârstnicii au fugit din calea bombardamentelor și s-au refugiat ân țările învecinate, în timp ce bărbații au rămas să-și apere teritoriul, cot la cot cu armata ucraineană.

Din păcate, nu este singura dramă! Armata lui Putin nu ține cont și ucide tot ce-i iese în cale, inclusiv oameni neînarmați, care nu reprezintă niciun pericol pentru ei. Este și cazul unei familii care a încercat să fugă cu autoturismul din calea bombelor și rachetelor din zona Hostomel. Din nefericire, mașina în care se aflau a fost atacată de artileria rușilor, iar o femeie, mamă a unui copil de 9 ani, care se afla cu ea în vehicul, a fost ucisă. Băiatul a stat lângă cadavrul mamei sale și i-a scris o scrisoare, care acum a făcut înconjurul lumii.

Mesajul sfîșietor a fost publicat pe internet de Lesia Vasylenko, parlamentar ucrainean și a înduioșat inimile tuturor internauților. Copilul a rămas blocat în autoturism lângă trupul neînsuflețit al mamei sale. În cele din urmă, el a fost salvat de voluntari ucraineni, iar acum se află în siguranță. Îndurerat de pierderea celei care i-a dat viață, micuțul i-a scris o scrisoare, într-o agendă, care acum face înconjurul lumii.

Copilul i-a mulțumit mamei sale pentru că, atâta timp cât a fost în viața lui, i-a făcut zilele mai frumoase și, cu siguranță, nu o va uita niciodată. Totodată, acesta i-a promis că va fi cuminte pentru ca într-o zi să se revadă amândoi în Rai.

„Mamă, mulțumesc pentru cei nouă ani cei mai frumoși din viaţa mea! Mulţumesc mult pentru copilăria mea! Nu te voi uita niciodată! Îţi promit că voi fi cuminte, ca într-o zi, să ne întâlnim în Rai", a scris într-o agendă copilul de nouă ani.

‘Mom, thank you for the best 9 years of my life! Huge thank you for my childhood! I will never forget you! I promise to be good so we can meet in heaven’- the son was stuck in the car next to the body of his mother after russian artillery shot their car pic.twitter.com/qpNqBXWPil