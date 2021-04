Mama Războinicei Sindy de la Survivor România, dezvăluiri neștiute despre fiica ei! „Cu iubiții cam greu. Îi place...” Ce a zis despre Albert?!

In articol:

Sindy este una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Survivor România 2021, care a reușit să ajungă la inimile telespectatorilor prin felul ei de a fi.

Mama lui Sindy de la Survivor România, despre Albert și legătura lui cu fiica ei

Totodată este și una dintre cele mai bune sportive din echipa Războinicilor, deși, așa cum a recunoscut și ea, nu se concentrează prea bine la final. Invitată în emisiunea Teo Show de la Kanal D, mama lui Sindy a vorbit despre parcursul fiicei ei în competiție, dar și despre apropierea acesteia de Albert.( Sindy de la Survivor România i-a căzut cu tronc lui Albert Oprea. Războinicul este fermecat de gingășia concurentei: „E fata perfectă!”)

„Iubit? Cam greu cu iubiții. Nu, sincer nu. Îi place mult să se distreze, deci încă nu cred că și-ar dori să aibă un iubit, o relație mai seriosă. De exemplu sora ei are un iubit, ele fiind gemene. Ea are o energie în tot ceea ce face. Plus că parcă trăiește și meciul și când intră colegii pe traseu, parcă trăiește și ea momentul. Îi plac foarte mult sporturile mai grele, i-am și zis: Trebuie să fii puțin mai feminină.

Sindy și Albert la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

Albert pare un băiat liniștit, își vede de treaba lui. Sincer, îmi place ca persoană. Nu știu ce să zic. În unele privințe poate da, în unele poate nu. Totuși cred că ei i-ar trebui o persoană mai puternică puțin, că altfel nu știu ce să zic”, a declarat mama lui Sindy de la Survivor România 2021.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Sindy nu îl are la suflet pe Sorin, concurentul care a avut conflicte cu mulți dintre cei care au părăsit deja competiția și continuă să aibă și cu cei noi, el fiind acuzat că ar fi format o alianță cu colegii mai vechi, pentru a-i da afară pe cei noi. Mama lui Sindy a mărturisit faptul că și ea a observat această strategie de acasă, dar nu a vrut să comenteze prea mult acest subiect.

„Da, greu de zis. Nu pot să zic. După cum am observat are niște conflicte cu Sorin. ALa final e problema ei. Nu se concentrează pe final. Sunt foarte mulți băieți care sunt buni, mai ales la faimoși.

Sindy este o fată directă. Nu îi este frică de Sorin, așa cum a zis. Dar și mie mi s-a părut că s-a format un grupuleț cu concurenții mai vechi, dar până la urmă fiecare trebuie la un moment dat să plece, va fi un singur câștigător. Sorin a făcut-o haotică în consiliu. Cred că asta a deranjat-o mai mult decât faptul că a votat-o. El după cum se vede este și un fel de lider. Lui Sindy nu îi place să îi impui sau să intre pe traseu cu cine aleg ei. Sindy mereu a ales fetele bune. Cu Ana, cu... De multe ori nici strategiile astea nu le aleg cum ar trebui. Eu cred că Albert, Marius și Andrei. Nu pot să zic. Nu are o problemă cu niciuna dintre ele. Prieteni cu siguranță vor rămâne (n.r- Cu Albert)”, a încheiat mama lui Sindy.