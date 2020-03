Depistată cu coronavirus, femeia în vârstă de 73 de ani din județ care a avut trei contacți direcți (fiul femeii, prietena acestuia și fiul celei din urmă) în cazul cărora au fost prelevate probe în seara zilei de 9 martie 2020 și trimise către Institutul ”Matei Balș” din București. Între timp s-a decis izolarea acestora la domiciliu, sub supraveghere MAI, până la sosirea rezultatelor, notează DcNews.

Jurnalistul este pus la zid pe toate grupurile de Facebook din Buzău după ce mama lui a fost depistată cu noul coronavirus. Este acuzat că s-a plimbat prin oraș și că a avut intenția să infecteze populația. ”Fiul persoanei infectate cu COVID-19 a umblat astăzi, fără nicio grijă, prin orașul Buzău. IGNORANȚĂ SAU INTENȚIE???” este mesajul care circulă pe Facebook în media locală. Mai mult decât atât, este atașată și fotografia ziaristului pentru ca lumea să-l cunoască și să le rămână tuturor imaginea pe retină.

Cât au înțeles românii din coronavirus

”Acest tip de postări sunt instigare la ură și trebuie să facă obiectul cercetării criminalistice”, a scris preotul Iulius Paul Negoiță care a mai notat: ”Singura preocupare a unor instituții buzoiene este să dea știri "bombă". Este o lipsă de respect față de cetățeni, mai ales când vorbim despre cazuri medicale”.

Alte comentarii care instigă la panică și discriminare: ”Va fi o nenorocire in Buzau. In data de 2 martie si-a luat mama de la aeroport, dar aceasta era bolnava vizibil. Venise din Rimini, Italia. Batrana are 73 de ani si a fost gasita infectata de coronavirus. In cele 6 zile femeia si-a vizitat toate rudele si prietenii din Parscov si Buzau. Va dati seama ce inseamna acest lucru? Vom avea la Buzau un focar de coronavirus? Si daca da, cine raspunde?” / ”Constient a facut-o! A facut numai postari "la misto" legat de aceasta tragedie! S-a filmat in aeroport, in Kaufland!” / ”Un cretin, fără îndoiala. Atata ignoranta și nepăsare... Nu se poate așa ceva... Cineva trebuie sa plătească”, ”In seara asta, in jurul orei 20.00, l-am vazut la Kaufland-ul din bariera Ploiesti! Sunt 90% sigur ca el era. Cu o sapca in cap tocmai isi lua un carucior din acela mare pentru cumparaturi! Va dati seama ce iresponsabil! / ”Trebuie arestat imediat. A incalcat legea. El trebuia sa sune din aeroport la 112” / ”La pușcărie!”.

Jurnalistului i-a fost publicată pe Facebook inclusiv adresa, dar și informații despre viața personală cum ar fi date despre femeia alături de care trăiește.

Un român care locuiește în Italia a lăsat un comentariu despre acest caz: ”Am tot comentat și degeaba. Este instigare la ură, violarea privacy-ului și violarea drepturilor unui pacient. Locuiesc in Italia, din peste 7000 de bolnavi, nici măcar numele unuia nu a fost făcut public”.

De ce este acuzat jurnalistul

De altfel, în presa locală a apărut următorul titlu: ”JURNALISTUL A ÎNCHIS COLEGIUL NAȚIONAL B.P.HASDEU”, tocmai pentru a crea o emoție negativă. Informația corectă este următoarea: Autoritățile din Buzău au decis suspendarea cursurilor, începând de marți, la Colegiul Național B.P. Hasdeu după ce, în urma anchetei epidemiologice, s-a stabilit că un elev a intrat în contact cu femeie de 73 de ani, confirmată cu coronavirus. Mai precis, colegiul a fost închis pentru că un elev s-a întâlnit cu mama jurnalistului.

Jurnalistul, fiul femeii, este acuzat că nu și-a ținut mama acasă. Un om nu poate fi acuzat de acțiunile părinților. Înainte de a se confirma că femeia este infectată cu noul coronavirus, ziaristul a acordat un interviu pentru DC News în care spunea: ”La momentul respectiv, miercurea trecută adică (n.r. - Romini, Italia, locul de unde s-a întors mama sa) nu se încadra în zona de contaminare cu noul coronavirus”.

În situații de criză, cu siguranță soluția nu este panica, instigarea la ură, discriminarea, răspândirea știrilor false și nici publicarea fotografiilor cu persoanele infectate cu COVID - 19. Autoritățile își vor fac treaba în ceea ce privește cazul de la Buzău, iar legea nu o fac cei de pe Facebook care se bucură de necazul altuia doar pentru că jurnalistul cu pricina nu scrie frumos despre toată lumea bună.