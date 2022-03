“Mămica acestei minunății a murit la naștere” Anda Călin, partenera lui Liviu Vârciu, strigăt de ajutor pentru o fetiță nou-născută

In articol:

Foarte multe vedete din showbiz-ul românesc fac fapte bune și dese ori acestea cer ajutorul fanilor din comunitățile lor din online pentru a ajuta cu ce pot atunci când vine vorba de oameni aflați în nevoie.

Anda Călin: „Ea a rămas în grija tatălui”

Printre acestea se numără și Anda Călin , care recent a transmis un mesaj urmăritorilor săi de pe Instagram, legat de cazul unei micuțe a cărei mămică a murit la naștere.

Partenera de viață a lui Liviu Vârciu face mereu fapte bune, mai ales că nu de foarte puține ori i-a îndemnat și pe urmăritorii ei să facă același lucru. Așadar, recent, vedeta a postat un mesaj pe InstaStory, acolo unde a prezentat cazul unei micuțe care a rămas fără mămica sa, asta pentru că femeia s-a stins la naștere.

Vedeta a precizat că nou-născuta a rămas doar în grija tatălui, iar acum bărbatul are mare nevoie de ajutor, deoarece trebuie să achizițione pentru fetița sa lapte praf, pamperși, dar și alte lucruri care

îi sunt necesare unui bebeluș.

Astfel, Anda Călin a lăsat câteva date de contact, acolo unde doritorii pot face un bine și pot dona.

„Mămica acestei minunății a murit la naștere. Ea a rămas în grija tatălui. Prietena mea care locuiește aproape de această familie mi-a spus că tatăl are nevoie de lapte praf și de pamperși, eventual și alte lucruri necesare unui bebeluș.”, a scris Anda Călin pe pagina personală de Instagram.

Anda Călin și Liviu Vârciu au doi copii

Liviu Vârciu și Anda Călin formează unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea mondenă, iar din relația lor au rezultat și doi copii, o fată și un băiat.

Cei doi se mândresc tare mult cu micuții lor, iar niciunul dintre părinți nu ratează ocazia de a posta mereu imagini cu cei doi copii ai lor pe rețelele de socializare.

De precizat este că, în urmă cu doar câteva luni a avut loc și petrecerea de creștinare în cinstea băiețelului celor doi, iar după fericitul eveniment, Liviu Vârciu a făcut o serie de declarații, într-o notă umoristică, așa cum și-a obișnuit fanii mereu.

„Am rămas dator după botez! Zgârciților! Am ieșit în pierdere, nu am ieșit bine, nu au dat toți cât trebuie. Dar eu am plicurile acasă, unii nu au dat bine, las că merg și eu la ei la botez și o să dau tot atât!”, a declarat Liviu Vârciu.