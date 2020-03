Medicul Diana Popovici a tratat o pacientă ce intrase în contact cu o persoană izolată. A fost nevoită să intre în sala de nașteri pentru a ajuta o femeie însărcinată care se întâlnise cu o persoană din italia, deși nu avea echipament de protecție: „Dumnezeu cu mila”, a scris Diana Popovici pe Facebook.

Managerul maternității „Elena Doamna” din Iași, prima reacție după incident

Managerul maternității „Elena Doamna” din Iași spune că pacienta nu avea niciun simptom și că protocolul a fost respectat. Recunoaște, însă, că nu au echipamente de protecție împotriva virusului COVID-19.

a declarat Gabriel Martinescu, managerul Maternităţii Elena Doamna din Iaşi, potrivit Mediafax.

„Nu s-a prezentat ca o pacientă simptomatică. S-a făcut un test gripal rapid, care a fost negativ şi acela. Am eliminat şi posibilitatea unei gripe sezoniere sau a unei alte patologii. Mai mult, am solicitat Spitalului de Boli Infecţioase să facă un test pentru infecţie COVID-19, ca să fim liniştiţi”, a mai spus managerul.

„Nu avem niciun echipament de protecție împotriva COVID-19”

„Nu avem cum să avem echipamente dacă cererea din piaţă a crescut exagerat din panica asta, iar producţia şi exporturile nu mai sunt. E o stare de fapt. (...) Lipsa de echipamente nu este un subiect tabu, este un subiect real, este vorba de lipsa de echipamente şi materiale sanitare. Am mai propus ca fiecare spital să nu mai acţioneze ca un spital individual. Trebuie să gestionăm situaţiile la nivel municipal, judeţean, regional. Adică un spital are un stoc pe care nu-l foloseşte, să-l poată pune la dispoziţia spitalului care are nevoie de acele materiale. Adică să creăm un circuit al materialelor mult mai uşor, adică să nu blocăm spitale mari, universitare, cum e cel de Infecţioase, care e fără, poate, dezinfectanţi sau echipamente, dar sunt spitale mici care nu le folosesc dar le au în stoc”, a mai declarat Gabriel Martinescu, managerul Maternităţii Elena Doamna.

