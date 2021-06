Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, scenariu sumbru: ”Se va mai vorbi 10-12 ani de coronavirus”

In articol:

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara este de părere că românii vor mai auzi de coronavirus încă 10-12 ani. Cristian Oancea susține că pandemia de COVID-19 a trecut, iar acest lucru va urma să fie anunțat în perioada următoare și de Organizația Mondială a Sănătății.

” Pandemia a trecut. Vor mai urma şi alte replici, dar nu o să fie la fel de puternice ca cele de până acuma. Dar pentru a evita această loterie a virusului mai bine să fiţi vaccinaţi. Mai bine previi, decât să ajungi la spital. Avem un vaccin eficient care ajută să nu se facă boala. Ce a fost greu s-a încheiat. Valul doi a fost foarte greu, valul trei a venit rapid şi ne-a întins corzile la maxim.

Vor mai urma replici şi alte valuri. Gripa AH1N1, care a apărut în 2010, încă era aici până recent. Acum, lumea se întreabă de ce nu mai este gripă. Pentru că tulpina dominantă a fost SARS Cov2 şi a luat locul tulpinii mai slabe. Se va mai vorbi de SARS Cov2 încă 10-12 ani. Replicile nu vor mai fi puternice, pentru că avem şi vaccinarea, o să apară şi aceste terapii curative pentru SARS Cov2”, a declarat Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Timişoara şi prorectorul Universităţii de Medicină din capitala Banatului, pentru Adevărul.

Medicul Cristian Oancea, sfaturi pentru români

Medicul din Timișoara face un apel la responsabilitate şi la respectarea unor reguli învăţate în ultimul an. „Începem, încet, să ne reluăm viaţa. Dar trebuie să o facem gradual, pas cu pas. Nu trebuie să uităm. Trebuie să învăţăm din acest an de umbră care efectiv ne-a cotropit pe toţi. Dacă uităm istoria, riscăm să o repetăm. Şi atunci o să fie tragic. Nu trebuie să uităm de câteva reguli simple care au fost învăţate în ultimul an. Când suntem răciţi, să rămânem acasă două-trei zile. Dacă totuşi ieşim, să purtăm mască. Vedeţi, purtatul măşti a dus la scăderea numărului de alergici. E un fapt pozitiv. Trebuie să ne dezinfectăm mâinile, să ne spălăm pe mâini, să avem o igienă corporală adecvată. Trebuie să rămânem cu aceste lucruri pozitive. Până la urmă e vorba de civilizaţie”, a adăugat Cristian Oancea, pentru susrsa citată.