Manchester United aduce întăriri și în ultima zi din fereastra de transferuri! Gruparea din Premiere League a transferat un portar de la Fenerbahce

Este ultima zi a perioadei de transferuri,astfel că echipele pun la punct ultimele transferuri. Manchester United, echipă din Premiere League, a făcut o nouă achiziție. Mai exact, l-au transferat de la Fenerbahce pe Altay Bayindir, care evoluează pe poziția de portar.

Potrivit Digi Sport, portarul turc a ajuns la gruparea de pe Old Trafford în schimbul sumei de 4.3 milioane de lire serline. Contractul lui Altay Bayindir cu Manchester United este valabil până în anul 2027, existând și opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Cifrele lui Altay Bayindir

Altay Bayindir are 25 de ani și până acum a evoluat pentru două echipe din Turcia, fiind vorba despre: Ankaragucu și Fenerbahce. Are cinci selecții pentru echipa națională, iar pe Transfermarkt are o cotă de piață apreciată la 11 milioane de euro.

Portarul turc a evoluat pentru Fenerbahce în 145 de partide, reușind să mențină poarta intactă în 44 dintre aceste meciuri.

Manchester United îl are pe poziția de goalkeeper și pe Andre Onana, jucător care a venit de la Inter Milano.

Transferul fotbalistului turc este justificat în condițiile în care Crystal Palace l-a transferat pe Dean Henderson de la Manchester United, potrivit sursei menționate anterior. De asemenea, gruparea de pe Old Trafford a rămas fără portarul titular din ultimii ani, fiind vorba despre David de Gea, fotbalist care în acest moment este liber de contract.

Manchester United în perioada de transferuri

Cel mai scump transfer pe care Manchester United l-a făcut în această vară este cel al lui Rasmus Hojlund.

Atacantul norvegian a fost cumpărat de la Atalanta pentru circa 72 milioane de euro.

Gruparea de pe Old Trafford nu s-a ferit din a transfera și de la mariile rivale din Premiere League.

United l-a legitimat în această perioadă de mercato și pe Mason Mount, venit de la Chelsea pentru 64.2 milioane de euro.

De la United au plecat, printre alții, și: Anthony Elanga, Fred, Matej Kovar sau Alex Telles.