Manelist celebru, bătut la petrecerea la care a fost invitat să cânte! Dezvăluiri exclusive

Blondu de la Timișoara și un amic de-al său a fost invitat să cânte la o petrecere privată care a avut loc într-o cabană din Vișeul de Sus, în Maramureș.

Doar că acolo, fără să aibă nicio idee de ce se va întâmpla, ne-a explicat manelistul, a fost atras într-o capcană. ”Habar nu aveam că voiau să se răzbune pentru că, cică, nu l-am salutat respectuos acum ceva vreme pe sărbătorit. M-au chemat să cânt, am mers cu un prieten de-al meu, iar acolo... Mi-au făcut-o”, ne-a spus, în exclusivitate, Blondu de la Timișoara.

Mai exact, ne-a povestit manelistul, după ce a cântat câteva melodii, au început problemele. ”Mi-au zis că mă calcă în picioare. Am fugit în cabană, m-am închis în cameră, eram hotărât să sar pe geam dacă sparg ușa. Mi-a fost frică pentru viața mea, credeam că mă vor omorî, mai ales că eram departe de lumea civilizată. Prietenul meu a pățit-o mai urât, s-a băgat pentru mine și l-au bătut rău de tot. Am sunat la 112, le-am spus unde sunt, dar nu a intervenit nimeni, nu a venit nimeni să ne scape de acolo. Cu greu am fugit amândoi de la cabana aceea, noaptea... Nici acum nu înțeleg de ce mi-au făcut asta, ziceau că nu am fost respectuos cu ei, este o răzbunare oribilă, parcă trăim într-o țară de sălbatici”, ne-a mai spus Blondu de la Timișoara, decis acum să

îi dea în judecată pe agresori.

Blondu de la Timisoara, lansat în manele de Nicolae Guță

Cu ani în urmă, Blondu de la Timișoara se lansa în lumea manelelor cu un duet de senzație alături de Nicolae Guță, primele melodii întregistrate de cei doi reușind, la acea vreme, să depășească ordinul milioanelor de vizualizări. Mai mult, pe atunci, Blondu de la Timișoara o cunoștea și pe Rebeca – actuala lui iubită-, folosind-o chiar ca actriță în câteva videoclipuri de-ale sale.

Blondu de la Timișoara, la un pas de nuntă

Dupăc e s-a despărțit de frumoasa cântăreață Livia Pop, Blondu de la Timișoara a decis să se întoarcă la Rebeca, femeia pe care a cunoscut-o pe când abia se lansa în manele. ”După relația pe care a avut-o cu Livia Pop, în timp ce Blondu și cu mine eram într-o pauză, el s-a întors la mine. E adevărat, nu mi-a spus că se mai vedea cu ea, dar l-am iertat și pentru asta... Important este că ne vom căsători. Manuela de la ”Puterea Dragostei” va fi nașa noastră, ne este pruetenă de ani buni, ea ne-a ajutat și susținut de fiecare dată” , ne-a dezvăluit Rebeca, iubita lui Blondu de la Timișoara.