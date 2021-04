Maneliștii și autoritățile, colaborare inedită în campania de vaccinare! Valeriu Gheorghiță nu exclude posibilitatea: „M-am gândit”

In articol:

Autoritățile sunt în pană de idei în ceea ce privește metodele prin care să-i convingă pe români să se vaccineze, așa că momentele disperate cer măsuri disperate.

În urmă cu câteva zile, jurnalistul Lucian Mîndruță făcea un apel pe rețelele de socializare în care îi propunea lui Tzancă Uraganu, unul dintre ce mai ascultați maneliști din România, să compună o melodie prin care să-i îndemne pe oameni să se imunizeze anti-COVID.

Astfel, în ultima conferință de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare a fost întrebat dacă ia în considerare o colaborare cu maneliștii din România în vederea unui campanii de vaccinare, iar acesta nu exclude ideea.

Valeriu Ghoerghiță [Sursa foto: Facebook]

Valeriu Gheorghiță nu vede cu ochi răi astfel de colaborări

Coordonatorul campaniei de vaccinare din România a fost întrebat despre acest aspect în ultima conferință de presă la care a participat și a dezvăluit că și el s-a gândit la o astfel de colaborare. Mai mult, Valeriu Gherorghiță spune că oricine care poate aduce un beneficiu campaniei de imunizare este binevenit să se alăture.

„Este un aspect la care vă mărturisesc că m-am gândit. Cred că o persoană care poate să aducă un plus în ceea ce priveşte vaccinarea poate să-şi găsească locul în acest demers de comunicare şi demers de activităţi pro-vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

Lucian Mîndruță și Tzancă Uraganu[Sursa foto: Facebook]

Maneliștii ar putea fi noua soluție pentru a convinge cât mai mulți oameni să se vaccineze

Autoritățile încearcă din răsputeri să aducă căt mai mulți oameni în centrele de imunizare. Premierul României are i un target. Vrea ca până la finalul lunii mai circa 5,3 milioane de oameni să fie vaccinați anti-COVID, iar până la începutul lunii august circa 10 milioane.

Astfel că trebuie ca mesajul campaniei de vaccinare să ajngă la cât mai mulți. Lucian Mîndruță se pare că a găsit soluția! După ce a analizat trendigul de muzică din România, a constatat că Tzancă Uraganu are câteva melodii foarte apreciate și ascultate de români, astfel că i-a propus, în urmă cu ceva timp, prin intermediul rețelelor de socializare, să compună maneaua despre vaccinarea anti-COVID, ba chiar a dat și tonul melodiei:

„ Buna ziua. Nu ma cunoasteti, nu va cunosc, dar am retinut din trendingul de pe Youtube ca sunteti capabil sa ajungeti la 1 milion de oameni in 24 de ore. Noi? Azi avem 100.000 de locuri libere la vaccinare. Autoritatile nu mai stiu cum sa le ocupe, n-au campanie, mai zic din cand in cand la televizor sa ne vaccinam, da’ fara vlaga. N-au muschi la limba

Ce vreau sa va rog: Nu vreti sa va ocupati dvs, domnu’ Uraganu? Nu e greu.

Aveti autoritate, inteleg ca si dl. Selly va asculta. Faceti, dom’le o manea! Ceva simplu. Nu vreau sa va dau sugestii, da’ am inceput aici ceva:

„Am seringa, am valoare,

si nici mana nu ma doare

daca-i moca vaccinare

la la la la la la la….”

Acum stiu ca puteti mai bine, da’ am zis sa dau doar directia.

N-avem buget, nu lipim pe frunte nici macar o suta de euro, dar luati-o ca pe o cerere onesta, serioasa, reala, catre cetateanul Tzanca.

Ar fi un frumos gest civic.

In fond, cred ca si dvs vreti sa inceapa nuntile mai devreme, nu?

Multumesc,.

Al dumneavoastra, Lucian Mindruta”, a scris în urmă cu câteva zile jurnalistul pe pagina personală de Facebook.

Tzancă Uraganu s-a arătat mai mult decât încântat de propunerea jurnalistului și chiar a anunțat, tot pe Facebook, că se apucă deja de muncă. „N-a vorbit rău domnul Lucian! Marius de la Focșani, eu zic să facem hit despre vaccinări”, a dezvăluit manelistul pe rețelele de socializare.