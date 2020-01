A fost scandal între Manuela și Roxana în casa Puterea Dragostei. În urma acestuia, Roxana s-a ales cu buza spartă și semne pe față. După bătaie, Manuela a fost scoasă din casă, iar acum se află în țară.

După scandalul de la Puterea Dragostei, fanii emisiunii au aruncat tot felul de zvonuri. Într-unul dintre acestea se spune că Manuela și Bianca au făcut o strategeie ca să o elimine pe Roxana de la Puterea Dragostei. Manuela afirmă că prietenea ei, Bianca nu are nicio legătură cu scandalul dintre ea și Roxana. ”Am citit pe net că eu și Bianca am făcut o strategie să o eliminăm pe Roxana. Pe Bianca puteți să o excludeți din acest subiect, pentru că nu are nicio legătură”, a precizat Manuela.

De altfel, Manuela susține că scandalul a fost pornit de Roxana, iar ea nu a făcut altceva decât să se apere. ”Nu am început eu bătaia, eu am vrut doar să mă apăr. Roxana s-a ridicat și a venit cu perna spre mine. Oricare altul ]n locul meu ar fi făcut ceva, nu stătea cu mâinile încrucișate să dea în el”, a afirmat Manuela de la Puterea Dragostei.

Manuela de la Puterea Dragostei s-a întors în țară și s-a întâlnit cu Andrei Poptelecan

După bătaia cu Roxana, Manuela s-a întors în țară, iar primul om cu care s-a întâlnit a fost Andrei Poptelecan, bărbatul pe care l-a așteptat atât de mult în casa Puterea Dragostei.

Cei doi au petrecut împreună, au fost la restaurant, dar Andrei Poptelecan a fost și acasă la Manuela.

Andrei Poptelecan, fostul concurent de la Puterea Dragostei, are o relație specială cu Manuela, dar asta s-a întâmplat după ieșirea acestuia din show. În ultima perioadă au fost tot mai multe discuții în casa Puterea Dragostei despre aducerea în show a lui Andrei Poptelecan, după ce Manuela a tot spus că discută cu el, că se plac și că ar dori să încerce să vadă cât de mult se plac.

Înainte de plecarea ei de la puterea Dragostei, după scandalul cu Roxana, Manuela și-a tot rugat colegii să pledeze pentru reîntoarcerea tânărului în show, iar mulți dintre ei i-au și respectat dorința și și-au îndeamnat susținătorii să-l voteze pe Andrei Poptelecan.