De curând însă, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a primit și o propunere de afaceri cât se poate de serioasă, bruneta care a făcut senzație în cadrul show-ului acceptând, într-un final, asocierea imaginii sale cu un produs la modă.

Mai exact, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a devenit imaginea unui club din Sibiu, ea realizând și o ședință foto dedicată acestui eveniment. ”Nu pot să spun suma pe care am primit-o, dar pot să spun că m-au convins cei de la club și cu asta. E adevărat, dacă ar fi fost vorba de altă locație de genul, probabil că aș fi refuzat, acesta este singurul club din zonă comparabil cu cele din Vest. E adevărat, acum nu prea am de lucru, ca imagine a clubului, având în vedere epidemia de coronavirus, dar sunt convins că, pe viitor, când se vor liniști lucrurile, îi voi ajuta să îl umple mai repede decât o făceau înainte. Este singura locație care se ridica la standardul de club în județul Sibiu. Sunt foarte fericita ca am ajuns sa colaborez cu ei, vom avea pe viitor evenimente în toată țara și nu numai.

Aici mixează DJ din afara țării, DJ consacrați. Sunt o echipa de oameni profesioniști, o echipa din care acum fac și eu parte, ii reprezint oarecum pentru ca sunt imaginea lor. Mi s-a schimbat viața foarte mult de când sunt acasă și toate par sa meargă ca pe roate, iar proiectul lor este cel mai de succes de până acum”, ne-a spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”. Și da, atunci când Roxana de la ”Puterea Dragostei” va ieși din emisiune, se va număra printre invitați. ”Normal că o să o invit și pe ea aici...”, ne-a spus, zâmbind, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Bătaie ca în 7 păcate între Manuela și Roxana, la ”Puterea Dragostei”

Acum câteva săptămâni, în casa ”Puterea Dragostei”, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie. Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor.

Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana. În urma bătăii, Roxana s-a ales cu buza spartă de Manuela de la ”Puterea Dragostei”.