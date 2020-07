In articol:

Cu toate acestea, până când au ajuns împreună în studioul WOWbiz.ro, Manuela și Robert Ionescu de la ”Puterea Dragostei” nu au avut curajul să dea curs sentimentelor pe care le au unul pentru celălalt.

”Eu sunt o femeie cât se poate de asumată și cât se poate de sinceră... Se întâmplă foarte multe lucruri în viața mea în ultima perioadă pe care o să le dezvălui... Cu Rafaelo, cu Beni, cu cine m-ați mai văzut, nu am decât o relație de prietenie. (...) Era și el (Robert Ionescu, n. red.) acolo, dar nu mă băga în seamă... Așa că eu am simțit nevoia să dansez cu altcineva, noi femeile ducem în permanență nevoia de afecțiune. Dacă bărbatul nu ne-o oferă, ne căutăm singură, în alte părți”, a spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”, sugerând că și-ar doră aibă parte de afecțiunea lui Robert Ionescu.

Destăinuiri de impact dintre Manuela și Robert

De altfel, relația dintre Manuela și Robert Ionescu de la ”Puterea Dragostei” este una... cu istoric. ”Eram eu în casa Puterea Dragostei, mă despărțisem de Ricardo și intrase acest bărbat minunat în casă... Frumos, drăguț, superb... Ideea e că imediat după ce a intrat am avut o pedeapsă cu el și eram în grădină și discutam. El trebuia să aibă camera roșie și oarecum m-am strecutat și am încercat să îi induc ideea să mă cheme pe mine... L-am lucrat la psihic maxim... Și m-a chemat la camera roșie și, de acolo, am început să avem o relație foarte bună... Dar nu am format niciun cuplu, nu am fost iubiți în casa Puterea Dragostei...”, a spus Manuela, privindu-l pătrunzător cu ochii ei verzi-albaștri pe Robert care, sub presiunea privirii ei, a cedat și a precizat că relația lor nu a existat ”Până în prezent”.

Iar dialogul din studioul WOWbiz.ro s-a încins imediat, Manuela fiind curioasă cum și-ar imagina Robert femeia care ar fi potrivită pentru ca el să se transforme în tată. ”Să fie brunetă, ochii verzi, 1,74m”, a spus Robert Ionescu în timp ce Manuela îi descria ce trebuie să spună...

Robert Ionescu a cerut-o de soție, în genunchi, pe Manuela de la ”Puterea Dragostei”

”Eu, ca să fiu foarte sinceră, nu s-a întâmplat nimic între noi, până acum... Nu știu, Robert nu mi-a zis nimic... Ție îți place de mine, măi omule? Vreau să fii sincer (...) Băi omule, ție ți-a plăcut vreodată de mine? Ți-ai spus vreodată cât de șmecher ai fi cu o femeie ca mine?”, a spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”, Robert fiind pus într-o situație dificilă, încercând să scape de un răspuns ferm, fiind la un pas să fugă din studioul WOWbiz.ro. Cu toate acestea, Manuela de la ”Puterea Dragostei” nu s-a lăsat și, ca să îl încurajeze, a mai spus câteva cuvinte despre Robert Ionescu. ”Nu m-am gândit niciodată la varianta să fim un cuplu pentru că nu mi-a dat el de înțeles”, a spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Doar că, din ”regie” a apărut și ”inelul” cu care Robert Ionescu să îi spună Manuelei ce simte. Și, îngenuncheat în fața Manuelei, Robert Ionescu a pus întrebarea pe care o așteta frumoasa brunetă. ”Vrei să fii soția mea și să mă întreții toată viața?”, a întrebat Robert, iar Manuela, zâmbind, a spus ”Da, accept”. ”Ca să fiu foarte sinceră, pe Robert îl văd ca pe un bărbat perfect. E sincer, e foarte bun la suflet, respectuos, are umor, mă face să mă simt foarte bine, chiar sunt fericită în preajma lui. Dar nu m-am gândit la un cuplu cu el până acum pentru că nu mi-a dat el semne... Dar începutul a fost promițător...”, a mai spus Manuela de la ”Puterea Dragostei” râzând, sugerând că, totuși, ar putea accepta să se lase cucerită, pe bune, de Robert Ionescu.

Manuela de la ”Puterea Dragostei” nega acum câteva zile pasiunea pentru Robert Ionescu

”Eu și cu Robert formăm un cuplu? Nu e adevărat deloc, trebuie să dezmint această informație. Nu e nimic adevărat, nu se pune problema. Acum, eu sunt singură, nu am nicio relație și, momentan, mi-e mai bine așa, pot să mă distrez cum vreau, fără obligații. Nu se pune problema ca între mine și Robert să fie ceva, eu caut altceva la un bărbat. El e un băiat extraordinar, dar între noi nu poate fi nimic, eu sunt mai dificilă când vine vorba de relații, de ceea ce îmi doresc de la un partener de viață”, ne-a mai spus, în exclusivitate, acum câteva zile, Manuela de la ”Puterea Dragostei” despre relația cu Robert Ionescu.