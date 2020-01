Manuela de la Puterea dragostei se detașează drept una dintre bombele sexy din show-ul amoros moderat de Andreea Mantea. Din acest motiv, tânăra, originară din Alba Iulia, a atras și atenția bărbaților din casă, iar cel cu care avea să facă un cuplu imediat a fost Ricardo.

Din păcate, deși începutul părea promițător în cazul lor, situația s-a complicat pe parcurs și…de la dragoste la ură nu a fost decât un pas. Mai mult, după despărțirea celor doi, în casa ”Puterea Dragostei” și-au făcut loc o serie de tensiuni cât se poate de mari între Manuela și Ricardo, bruneta luând decizia de a vorbi despre ce s-a petrecut, de fapt, între ei.

Citeste si: Legătura neștiută între Deea de la Puterea Dragostei și Andy de la Survivor: ”Era vânat de fetele de liceu” Dezvăluiri despre tânărul plin de mușchi EXCLUSIV

Citeste si: Imagini BOMBĂ cu Roxana Prințesa Ardealului însărcinată în 34 de săptămâni! ”Vine pe lume minunea mea, Dominic Rusian!” FOTO

”Atunci când l-am cunoscut pe Ricardo am simțit ca trăiesc cea mai frumoasa poveste de iubire de până acum, pentru că totul era roz, se comporta exemplar cu mine, însă, după ce am oficializat relația în emisiune, au început certurile și discuțiile”, a dezvăluit, la vremea respectivă, Manuela de la ”Puterea Dragostei”. Mai mult, nelămurită cu privire la ce se petrece între ea și Ricardo, Manuela a apelat la sfaturile Biancăi de la ”Puterea Dragostei”, care avea să îi deschidă ochii.

Manuela de la Puterea dragostei a dezvăluit de ce s-a despărțit cu adevărat de Ricardo! ”A dat în mine cu tot felul de vorbe și acuzații total neadevărate”

”Bianca Comănici a fost cea care m-a ajutat oarecum să îmi dau seama că nu totul era așa cum îmi imaginam eu sau cum mă făcea el sa cred. Și a avut dreptate, pentru că după ce ne-am despărțit el și-a arătat adevarata față. A dat în mine cu tot felul de vorbe și acuzații total neadevărate, crezând ca poate-poate, așa o sa mă facă să plec din emisiune. De fapt, ăsta a și fost gândul meu la un moment dat, însă am ajuns la concluzia că nu am de ce să renunț la o experiența atât de frumoasa unde, poate, cândva chiar o să întâlnesc pe cineva sincer și cu suflet curat, un bărbat care să mă iubească și să mă respecte”, a declarat spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”, care a mai ținut și să specifice faptul că nu mai are niciun fel de sentimente, ba chiar mai mult, este cumplit de dezamăgită de comportamentul concurentului. ”În momentul de față mă simt rănită și dezamagită pentru că nu credeam că un om căruia i-am oferit încredere, respect și sentimente, poate să emane atâta răutate. E trist...”, a comentat frumoasa Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la Puterea dragostei a spus totul despre Ricardo! ”Mult timp, am crezut cănu o place pe Deea, nu știu de ce trăiam cu impresia asta”

Între timp, situația s-a clarificat în casă! Manuela nu a mai fost interesată de Ricardo, nici el de ea, și, în timp, bărbatul și-a îndreptat atenția spre o altă fată din casă, Deea, femeia cu care, acum, trăiește o frumoasă poveste de dragoste.a declarat Ricardo pentru WOWbiz.ro!

Pe de altă parte, dacă Ricardo declară că este îndrăgostit, în aceste momente, situația s-a schimbat și în cazul fostei sale partenere din show, iar disensiunile au luat sfârșit! Drept dovadă, Manuela de la Puterea dragostei a spus totul despre Ricardo și Deea, după descalificarea lor din casă. ”Mult timp, am crezut că Ricardo nu o place pe Deea, nu știu de ce trăiam cu impresia asta, poate și datorită faptului că el a fost iubitul meu și, după ce s-a despărțit de mine, în fiecare săptămână, spunea că îi place câte o fată din casă. Dar…cred că se plac! Nu pot să spun dacă există sentimente între ei, dar cu siguranță, există plăcere, adică se plac. Poate chiar vor trăi o poveste frumoasă dincolo de camerele de luat vederi”, a declarat, în premieră, pentru WOWbiz.ro, Manuela.