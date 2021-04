Manuela de la ”Puterea Dragostei”, distrusă de un dușman! ”Mă chinuiesc și acum să rezolv...”

In articol:

Iar de curând, frumoasa Manuela de la ”Puterea Dragostei” a trecut prin momente cât se poate de dificile din cauza cuiva care a decis să îi facă rău.

Mai exact, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a rămas, de curând, fără contul ei de Instagram, un cont pe care, de ani buni deja, își ține fanii la curent cu mai tot ceea ce face. ”Nu știu ce s-a întîmplat, mă chinuiesc și acum să rezolv. Am rămas fără contul de Instagram, sper să îl recuperez, mă ajută niște amici să rezolv problema. Normal că nu îmi convine, ar fi culmea, mai ales că m-am chinuit să îl cresc, îmi derulam tot feluld ecolaborări prin intermediul lui”, ne-a spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la Puterea Dragostei, show intr-o gala MMA

În altă ordine de idei, recunoaște Manuela de la ”Puterea Dragostei” banuielile ei legate de cei care i-au atacat contul sunt destul de clare. ”Lucrurile astea nu vor rămâne fără urmări. Mi-au atacat contul pentru că are mult content și pentru că am limba ascuțită, nu mă feresc să spun lucrurilor pe nume. Cu tiate acestea, când îl voi recupera, pentru că nu se pune problema să nu reușesc să îl recuperez, voi vorbi n destul de multe lucruri care ar putea să deranjeze pe niște oameni, cei pe care chiar îi bănuiesc că au încercat să mă oprească. Și nu, nu e vorba de nimic ilegal despre ei, dar persoanele acela știu că am multe de spus despre ei”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la Puterea Dragostei, una dintre cele mai senzuale concurente ale emisiunii

Manuela de la ”Puterea Dragostei” s-a remarcat în lumea MMA

Manuela de la ”Puterea Dragostei” a fost de curând starul unei gale MMA, loc în care și-a pus în evidență formele de fotomodel – fostă Miss Alba totuși – în fața luptătorilor care se înfruntau în ring. Mai exact, Manuela de la ”Puterea Dragostei” a făcut senzație la gala Colosseum, prezentată de Cosmin Cernat, ea fiind una dintre domnișoarele care atrăgeau atenția oricui în momentul în care anunțau reprizele înfruntărilor. ”A fost o experiență deosebită, mi-a plăcut în ring. Nu cred că aș încerca să lupt în ring, dar trebuie să recunosc că mi-a plăcut acolo, senzația, emoțiile aproape palpabile ale luptătorilor. În plus, cum mie îmi plac luptele MMA și de kickboxing, am avut, cum s-ar spune, cel mai bun loc din sală pentru a vedea cum se înfruntă luptătorii”, ne-a spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.