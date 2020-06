In articol:

Manuela de la ”Puterea Dragostei” pare să fie noua senzație a videoclipurilor de manele, bruneta având ultimele săptămâni pline de filmări cu celebrități ale domeniului.

”Am filmat, de curând, cu Blondul de la Timișoara un videoclip, iar ieri (luni, n. red.) am filmat alături de Baby Minune. Nu pot să nu recunosc, îmi place să fiu implicată în asemenea proiecte, îmi place la filmări, iar Baby Minune este un tip extraordinar. Ne-am distrat de minune, melodia este una de dragoste, noi eram ”indragostiti”, iar filmările au fost cu totul și cu totul speciale, abia aștept să văd rezultatul”, ne-a mărturisit frumoasa Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

”Eu și cu Baby ne-am cunoscut acum două săptămâni la un studio de muzică din București. Încă de pe atunci ne-am înțeles foarte bine, chiar a fost o chimie, dacă pot spune așa. Am făcut tot felul de video-uri, de Tik-Tok-uri împreună și e un tip tare mișto. Am colaborat extraordinar, e carismatic și are o voce extraordinar de frumoasă, e foarte talentat. Sper să mai avem colaborări. Și, ca să fiu sinceră, eu sunt fana lui, îl urmăream încă de când era micuț, de când a apărut în Inimă de țigan. Iar acum colaborez cu el, este o plăcere”, ne-a mai spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la ”Puterea Dragostei” o face praf pe Daiana pentru Ella

Manuela de la ”Puterea Dragostei” a comentat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, scandalul dintre Ella și Daiana, acesta din urmă agresând-o pe fosta iubită a lui Jador. Și, culmea, deși Manuela de la ”Puterea Dragostei” a avut parte de o bătaie ca în ”7 Păcate” cu Roxana, acum a făcut-o praf pe Daiana pentru că a bătut-o pe Ella.

”Cum să dai în Ella, să o scuipi? Păi Ella e fată de bătut! M-au apucat toți nervii când am auzit, norocul Daianei a fost că nu eram acolo, cred că spălam cu ea pe jos! Am zis că o să fiu mai calmăm, dar nu poți să dai într-o fată ca Ella, iar dacă dai într-o prietenă de-ale mele, păzește-te, că pun mâna pe tine”, ne-a spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.