Mai exact, cei doi ar fi fost dați de gol de Ella, cea care a postat pe contul ei de socializare o fotografie cu Manuela de la ”Puterea Dragostei” și Robert în timp ce se îmbrățișează, iar comentariul ei s-a rezumat la inimioare și mesaje siropoase.

Cu toate acestea, Manuela de la ”Puterea Dragostei” ține să dezmintă categoric informația că s-ar iubi cu Robert, fostul concurent al emisiunii și, mai mult decât atât, a explicat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, ce se întâmplă între ea și tânărul cu pricina, dar și de unde provine imaginea care i-ar fi băgat la idei pe fanii emisiunii. ”Este o imagine mai veche, înainte de starea de urgență făcută. Am făcut un vlog cu Robert, la începutul lui martie. Nu zic că nu ne înțelegem bine, dar, clar, nu suntem împreună. E adevărat, aveam deja harem dacă erau adevărate toate zvonurile despre relațiile mele”, ne-a spus, râzând, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult, sigură 100% pe faptul că între ea și Robert nu s-ar fi petrecut nimic, Manuela de la ”Puterea Dragostei” ne-a mai spus ce se întâmplă în viața ei. ”Eu și cu Robert formăm un cuplu? Nu e adevărat deloc, trebuie să dezmint această informație. Nu e nimic adevărat, nu se pune problema. Acum, eu sunt singură, nu am nicio relație și, momentan, mi-e mai bine așa, pot să mă distrez cum vreau, fără obligații. Nu se pune problema ca între mine și Robert să fie ceva, eu caut altceva la un bărbat. El e un băiat extraordinar, dar între noi nu poate fi nimic, eu sunt mai dificilă când vine vorba de relații, de ceea ce îmi doresc de la un partener de viață”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Manuela de la ”Puterea Dragostei”, ”cuplată” și cu Andrei Poptelecan

Acum câteva luni sa tot vorbit de o relație între Manuela de la ”Puterea Dragostei” și Andrei Poptelecan, bruneta însă negând categoric informațiile. ”Au început să apară diverse articole în care domnul Andrei declara că a părăsit-o pe Manuela și și-a făcut o altă iubită. Total eronat. Eu și Andrei nu am format niciodată un cuplu propriu-zis. Da, într-adevăr mi-am dorit să îl cunosc, da, într-adevăr mi-am dorit să îl duc în Turcia pentru mine, dar nu a fost să fie și asta e! Declarațiile pe care le da el în presă mă enervează la culme pentru ca el știe foarte bine că nu a avut el cum să mă părăsească din moment ce nu m-a avut, nu am fost iubita lui! Așadar, dragii mei, nu va mai lăsați induși în eroare de oamenii care vor sa își facă câteva articole în plus pe spatele “Manuelei”. Știți ca e greu cu mine, așadar nu intrați în horă dacă nu știți sa jucați!”, a fost mesajul, destul de agresiv, pe care Manuela de la ”Puterea Dragostei” a decis să îl transmită lui Andrei Poptelecan, prin intermediul WOWbiz.ro.