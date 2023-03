Manuela Lupașcu nu se mai ferește! A vorbit deschis despre relația cu Alex Leonte: "Un bărbat romatic"

In articol:

A trecut aproape un an de când Theo Rose și Alex Leonte și-au spus adio și au continuat pe drumuri total diferite. Artista urmează cât de curând să devină mamă și să-și întemeieze o familie alături de Anghel Damian.

Cum Theo Rose a trecut rapid peste despărțire, nici nepotul lui Nea Mărin nu a stat cu mâinile în sân și a căutat fericirea în brațele unei frumoase brunete, Manuela Lupașcu. Iată cum decurge relația lor și ce declarații a făcut tânăra despre Alex Leonte!

Manuela Lupașcu, detalii despre relația cu Alex Leonte

Cei doi sunt împreună de ceva timp, iar lucrurile par să meargă pe drumul cel bun. Chiar dacă la început fanii lui Alex Leonte o vedeau pe noua sa iubită ca pe o înlocuitoare pentru Theo Rose, asemănarea dintre cele două fiind una destul de mare, acum aceștia au început să o accepte pe tânără în viața vedetei.

Manuela Lupașcu și-a asumat în adevăratul sens al cuvântului relația pe care o are cu nepotul lui Nea Mărin și a mărturisit că niciunul dintre ei nu s-a ascuns când a venit vorba despre legătura lor. Însă aceștia își doresc ca unele amănunte să rămână departe de ochii curioșilor și să fie știute numai de ei.

" Da, este adevărat (n.r. că formează un cuplu cu Alex Leonte), dar astfel de detalii nu își au sensul să fie discutate în public, în presă. Dacă Alex este un bărbat romantic? Sunt lucruri pe care vreau să le păstrez doar pentru noi doi", a declarat creatoarea de conținut, potrivit Click.

Manuela Lupașcu [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, despre despărțirea de Alex Leonte

Deși la început atât Alex Leonte, cât și fosta sa parteneră au fost destul de reticenți în a vorbi despre despărțire, în urmă cu câteva luni Theo Rose a explicat că are un singur regret privind separarea dintre ea și nepotul lui Nea Mărin: că nu au încheiat relația la momentul potrivit. Cu toate acestea, cântăreața susține că, deși s-au separat, ea și fostul ei iubit păstrează în continuare legătura și știu că se pot baza unul pe celălalt în orice moment.

„E ciudat să spun chestia asta. S-a terminat cu anxietatea, simt că sunt unde trebuie să fiu, că mi s-a umplut un gol. Eu nu mă feresc, spun absolut tot, simt că asta trebuia să se întâmple. Am fost hotărâtă că vreau să fac schimbarea asta, lucrurile s-au întâmplat foarte frumos. A fost greu să mă obișnuiesc cu ideea. A fost grea separarea de Alex, pentru că noi am crescut împreună și a fost greu. Am trecut prin faze dureroase, dar cred că ăla a fost și prețul că n-am avut curajul să oprim chestia asta când trebuia. Eu cu Alex și acum suntem în relații foarte bune, noi am fost foarte buni prieteni, discutam absolut orice, am fost sprijin real unul pentru altul. Noi și acum ne putem baza unul pe altul, au fost cinci ani de zile, noi ne raportăm acum normal unul la altul. Cred că lucrurile trebuiau oprite de dinainte. Noi am început de copii și ne-am construit relația pe un soi de sinceritate si prietenie, de asta s-a și terminat așa frumos. Au fost multe presiuni puse pe amândoi, mai ales pe el, pentru că toată lumea se aștepta să iasă scandal.”, a declarat Theo Rose într-un podcast.