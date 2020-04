In articol:

Roxana și Andreea Pirui au fost la un pas de bătaie, zilele trecute, pe holul hotelului unde sunt cazate fetele de la Puterea Dragostei.

După ce imaginile cu scandalul au fost făcute publice chiar de iubitul Roxanei, de Turcu, aceasta a făcut un live în care a anunțat că părăsește emisiunea. (VEZI aici amănunte despre bătaia dintre Roxana și Andreea Pirui) Roxana spune că e foarte supărată pentru că Andreea Pirui a înjurat-o, i-a vorbit urât și a amenințat-o.

Nu este însă prima dată când Roxana are conflicte cu fetele din casa Puterea Dragostei. În urmă cu câteva săptămâni, o păruială ce a avut loc chiar în emisiune, s-a lăsat cu plecarea Manuelei Oprișiu.

Manuela Oprișiu se află acum în România, deși susține că locul ei este la Puterea Dragostei, unde își dorește să se reîntoarcă. Chiar și în condițiile în care Roxana rămâne în emisiune.

Manuela Oprișiu, despre bătaia cu Roxana la Puterea Dragostei ”Eu mi-am cerut scuze public, deși ea a sărit la bătaie”

”Eu am fost corectă față de Roxana, la momentul respectiv. Mi-am cerut scuze pentru că a fost o greșeală din partea mea că am lovit-o. Am așteptat scuze și din partea ei, pentru că ea a fost cea care a sărit la bătaie. Eu mi-am cerut public scuze, aștept să-și ceară scuze și ea, chiar dacă nu o face public din cauza orgoliului.

Eu din cauza Roxanei nu sunt în casa Puterea Dragostei, am fost pedepsită. Consider că locul meu e acolo. Și o să fiu acolo, pentru că de obicei, ceea ce-mi propun asta și fac. Știu că acum nu se poate, pentru că e situația care e cu epidemia (...) Eu sunt om bun, dar reacționez la fel cum face cel de lângă mine, dacă acesta este bun, eu sunt de zece ori mai bună, dacă însă tu mă îngâni, mă înjuri și faci mișto de mine, si eu fac la fel. Dacă tu sari la bătaie, și eu fac același lucru, dar înzecit”, a mărturisit Manuela de la Puterea Dragostei într-un interviu pentru pagina de Youtube WOWbiz.ro

Manuela Oprișiu a mai spus că ea nu are nimic de împărțit cu Roxana și ar putea să fie în emisiune cu aceasta, dacă iubita lui Turcu nu sare din nou la bătaie. ”Eu nu am nimic de împărțit cu Roxana și nici nu am avut, dar nu cred că și din partea ei e la fel. Ea avea momente în care se comporta urât cu mine, mă îngâna, mă ironiza”, a mai spus Manuela de la Puterea dragostei.