Mara Bănică a dezvăluit ce a vorbit cu Deea Maxer la telefon, după ce s-a spus că și-a lăsat familia pentru un doctor: „Mi se pare un pic incorect”

În urmă cu două câteva zile, Deea Maxer anunța pe rețelele de socializare că mariajul ei cu Dinu Maxer s-a încheiat. Niciunul dintre cei doi nu au vrut să ofere mai multe detalii, însă în mediul online a început deja să se speculeze pe seama motivului care a dus la despărțire.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Mara Bănică a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu Deea Maxer, mărturisind detalii importante cu privire la divorț.

Mara Bănică, detalii neștiute despre divorțul soților Maxer

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit în urmă cu puțin timp, după o relație de 18 ani. Au reușit să-și construiască, de-a lungul timpului, o familie minunată, însă au decis să pună punct mariajului. În mediul online s-a speculat, însă, că din cauza unui medic estetician s-ar fi produs divorțul, iar Dinu a negat zvonurile apărute.

Mara Bănică a dezvăluit că a purtat și ea o conversație cu Deea, imediat după aflarea veștii că mariajul celor doi a ajuns la final. Artista i-a mărturisit jurnalistei că este împăcată cu decizia luată, dar nu dorește să-și expună povestea la TV.

Pe de altă parte, Mara Bănică consideră că soții Maxer au luat hotărârea potrivită, mai ales că în căsnicia lor lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă.

„Eu am vorbit ieri cu el, iar cu Deea am vorbit până acum două minute, înainte să intru la tine în emisiune. Vrei ți zic ce mi-a zis Deea? Am întrebat-o dacă vrea să spună ceva despre asta și mi-a zis așa <<Mara, consider că 18 ani nu-i pot comenta doar într-o emisiune și mi-a zis că a avut o viață superbă, dar cercul nostru s-a închis. Sunt împăcată, liniștită și nu vreau să comentez. Am trăit cu Dinu 18 ani, iar cu părinții mei 15, atât a fost. Mulțumesc mult că mi-ai scris.>>

Au scris anumite ziare să scrie că se subînțelege motivul pentru care ei s-au despărțit, că Deea ar avea pe cineva și acel cineva ar fi un doctoraș cu care e pozată pe Instagram și că la o primă vedere îți dai seama foarte ușor de faptul ăsta (n.r.: de chimia dintre Deea Maxer și medic). Ziarele scriu treaba asta, noi nu știm dacă e adevărat, dar dacă ar fi adevărat pe mine personal m-ar întrista, și vrei să-ți zic de ce? Pentru că eu pot accepta că, într-o relație, doi oameni nu se mai iubesc și când eu nu te mai iubesc vin și-ți spun: Nu te mai iubesc, nu mai sunt fericită, hai să ne despărțim.

Dar nu aștept, nemaiiubindu-te, să stau lângă tine și să-mi apară un alt Făt-Frumos și abia după să ne despărțim. Asta mi se pare un pic incorect, dar o fi adevărat”, a declarat Mara Bănică în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Mara Bănică, despre divorțul dintre Deea și Dinu Maxer [Sursa foto: captură video]

Deea Maxer a fost cea care a anunțat divorțul de fostul soț

În urmă cu doar două zile, Deea Maxer anunța vestea divorțului dintre ea și Dinu Maxer după 18 ani de relație. Vedeta a transmis un mesaj prin intermediul căruia și-a mărturisit recunoștința față de fostul soț, întrucât în toți acești ani și-au fost aproape, s-au ajutat și s-au iubit necondiționat.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer!

Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și, cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea si Dinu Maxer”, a scris Deea Maxer pe Facebook.

Deea și Dinu Maxer au divorțat [Sursa foto: Instagram]