Mara Bănică, a fost cerută de soție prin poștă! Cum a ajuns să se cunune la biserică e și mai și! Povești savuroase despre relația cu soțul ei: "Are chestia asta să facă surprize când nu te aștepți"

Mara Bănică este una dintre cele mai sincere și transparente persoane publice. Nu s-a ascuns niciodată cu ce se întâmplă în viața ei, motiv pentru care publicul o iubește atât de mult.

Cum a fost cerută Mara Bănică în căsătorie?

Mara Bănică a fost prezentă în emisiunea moderată de Adiță Voicu, unde a făcut o serie de dezvăluiri. A vorbit despre relația cu soțul ei și surprizele inedite pe care i le-a făcut acesta. Totul a început cu cererea în căsătorie, iar mai apoi, a continuat cu cununia la biserică.

„Sunt într-o relație de iubire cu soțul. Măritată, e mai multă responsabilitate, mai faci un curat, trebuie să ai grijă de piață, copilul nu mai zic. Eu am fost cerută de soție prin poștă. Soțul meu locuia în Germania la vremea respectivă și mi-a trimis verighetele prin poștă. I-a rugat pe ăștia de la firma de la care a luat verighetele să scrie pe o foaie de hârtie și să pună în plic Mara Bănică, de bună voie și nesilită de nimeni, vrei să fii soția mea la bine și la rău? Coletul nu mai ajungea, așa că s-au pierdut verighetele alea. Oamenii ne-au trimis altele, cu aceeași cerere în căsătorie. Soțul meu are chestia asta să facă surprize când nu te aștepți. Stai să vezi cum am ajuns să ne cununăm la biserică. Era vineri după-amiaza, scoteam sau băgam o varză cu ciolan la cuptor. Mi-a zis că următoarea zi ne căsătorim la biserică, la ora 14:00.”, a povestit Mara Bănică, la Fiță cu Adiță.

Mara Bănică a vorbit despre al treilea copil

Mara Bănică are deja doi copii, un băiat și o fată, pe care îi iubește nespus. Întrebată dacă ia în considerare să îl facă și pe al treilea, vedeta nu s-a ferit și a recunoscut că a discutat cu soțul ei despre acest lucru.

"E o discuție, să știi că ne-am pus problema asta. Mai am niște ovule congelate și le vom ține 5 ani, așa e procedura și pe măsură ce trece fiecare an, eu deja am intrat în al doilea, mă gândesc că până la urmă tot o crimă e. Pe de altă parte, mă gândesc nu la faptul că mi-e mie greu sau că nu mă duce organismul, ci la faptul că fac 50 de ani și am doi copii și aș vrea să îi aduc cât mai târziu în momentul în care eu nu o să mai fiu. E singurul motiv pentru care pun întrebări așa.", a declarat Mara Bănică, pentru WOWnews.

