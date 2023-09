Mara Bănică, într-o formă de zile mari! Cum a reușit jurnalista să scape de kilogramele nedorite în doar două luni? Dieta la care apelează întotdeauna:„Nicio dietă nu înseamnă înfometare”

In articol:

Fără îndoială, Mara Bănică se numără printre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste din țara noastră. De-a lungul anilor, vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes în mass-media, având un parcurs profesional demn de invidiat. A fost reporter de război, iar ulterior a apărut în cadrul unor show-uri TV de la noi.

Mai mult decât atât, fanii au apreciat-o întotdeauna datorită sincerității sale și a comentariilor fără perdea.

Chiar dacă obișnuia să apară destul de des în lumina reflectoarelor, Mara Bănică a decis să se retragă pentru o perioadă pentru a avea grijă de minunata sa familie, mai ales de când a devenit mamă pentru a doua oară.

Recent, jurnalista a mărturisit că a reușit să adopte un stil de viață sănătos, motiv pentru care a reușit și să scape de kilogramele nedorite, iar acum se simte mai bine ca oricând.

Dieta la care a apelat Mara Bănică

Mara Bănică se simte mai bine ca oricând, asta după ce a mărturisit că a reușit să slăbească nu mai puțin de 13 kilogramele în doar două luni.

Jurnalista spune că nu s-a înfometat deloc, ci din contră, are un program foarte echilibrat și consumă toate alimentele, însă nu face niciodată combinații care nu funcționează.Se pare că vedeta a reușit să învețe ce funcționează mai bine pentru organismul său, iar acum este ca trasă prin inel și radiază de fericire.

„Am avut o vară excepțională. Am slăbit 13 kg în două luni(...) Nu, normal, nici nu te operează la kilogramele pe care le aveam. Eu am mai avut o perioadă în care am slăbit mult, 18 kilograme atunci, am un program în care mănânci, nu te înfometezi. Nicio dietă nu înseamnă înfometare, organismul are memorie, dacă eu mă înfometez și slăbesc, după mă îngraș la loc.

Noi suntem arderi, noi asimilăm când nu se produc arderi în organism. Dacă amesteci carne cu lapte, niciodată nu ar trebui să faci asta, e doar un exemplu. Eu am slăbit așa, o săptămână lactate, o săptămână carne, dar sunt toate pe etape diversificate.

În primele 4 zile mănânci și salate, după continui cu lactatele, în a doua săptămână grătare, inclusiv porc, doar grătare repet și aceste salate. Roșii abia după primele 4 zile. În prima săptămână elimini practic apa din corp.”, a mărturisit Mara Bănică în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță.