Mara Bănică nu a vrut să se ascundă și a anunțat schimbarea din viața ei! Mulți au criticat-o pentru decizia luată: „Nu mai ești o tinerică fără minte, ești mamă a doi copii”

Mara Bănică este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, care se petrec în viața sa de zi cu zi.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că jurnalista a ținut să-i anunțe pe internauți de schimbarea pe care a făcut-o, chiar înainte de a pleca în vacanță.

Mai precis, Mara Bănică a ajuns în cabinetul medicului estetician, pentru a-și pune acid hialuronic în buze.

Totuși, acest lucru nu a fost și pe placul internuților, care au dorit să-și spună părerea în secțiunea de comentarii despre schimbarea pe care a făcut-o Mara Bănică.

„Deja ești de... nerecunoscut! Trăiască intervențiile estetice și operațiile! Pe zi ce trece toate semănați între voi, mai cu seamă la buze... Parcă sunteți niște rațe. De la tine aveam pretenții deoarece nu mai ești chiar o tinerică fără minte ci ești mamă de doi copii! Evident nu este treaba mea doar îmi permit să opiniez deoarece postarea este la îndemâna tuturora.”, a scris un internaut, la postarea Marei Bănică.

Mara Bănică, despre operațiile la sâni

În ultimii ani, Mara Bănică a tot călcat pragul cabinetului medicului estetician, în special pentru operațiile la sâni, despre ca vorbit în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV. Jurnalista a ținut să facă anumite precizări despre respectivele intervenții, oferindu-le totodată un sfat fetelor care doresc să apeleze la silicoane.

„În 2007 a fost prima operație. Aveam totul rupt pe stânga... Și mușchiul s-a rupt. Sânul meu stâng era jos de tot și celălalt era normal. Am făcut prima operație, după aceea am revenit. I-am ridicat a doua oară. A treia oară am zis să ii fac mai mari. Am făcut o mare prostie acum niște ani. Sfătuiesc fetele să nu își mai pună implant. Erau atât de mari si grei că nu mai puteam de spate. Îmi pare rău că am avut silicoane prea mari. Nu am avut minte și nu am ascultat doctorul când eram tânără. Am zis că merge așa, nu a mers, a avut doctorul dreptate. Nu mai puteam ridica copilul în brațe, nu mai puteam sta de durere, durerea se ducea pe brațe, cervicala mă durea”, a povestit Mara Bănică, în cadrul unei emisiuni.