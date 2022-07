Mara Bănică nu o poate ierta pe Bianca Drăgușanu! Ce a putut să zică în direct: „Cum, mă, să te duci cu Cristea? Eu asta nu o să uit”

In articol:

Mara Bănică a legat relații de prietenie cu multe vedete din showbiz-ul românesc, prin prisma meseriei. Una dintre ele a fost chiar Bianca Drăgușanu, despre, care, însă, jurnalista și-a schimbat total părerea.

Iată ce dezvăluiri a făcut Mara Bănică despre fosta soție a lui Victor Slav!

Citeste si: Mara Bănică, prima fotografie cu chipul fetiței sale! Cum a pozat-o vedeta pe Donca Maria: ”Este superbă”

Mara Bănică, dezvăluiri neașteptate despre Bianca Drăgușanu

Mara Bănică a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a participa la jocul sosurilor iuți. Jurnalista a dat undă verde întrebărilor incomode și nu s-a ferit să facă dezvăluiri sincere în direct. La un moment dat, aceasta a fost nevoită să numească o vedetă din showbiz-ul românesc care a dezamăgit-o.

Citeste si: „Nu cred aşa ceva! Ce vorbeşti acolo?!” Culiţă Sterp a fost jefuit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cum arată viitorul soţ al Marei Bănică. Cei doi s-au logodit anul trecut

Fără să stea pe gânduri, Mara a spus numele Biancăi Drăgușanu: "Numește o vedetă din showbiz-ul românesc care te-a dezamăgit și nu ai iertat-o nici în momentul de față. Nu e vorba de iertat, dar nu aș mai crede-o niciodată. E Bianca Drăgușanu. În contextul respectiv, când era căsătorită cu Victor, noi făceam subiecte și începeam și o tocam. Am acceptat-o în foarte multe situații, povestea aia m-a dezamăgit. Cum, mă, să te duci cu Cristea? Eu asta nu o să uit. Eu am ținut mult la ea, am fost prietene. De când am născut, mi-am promis că nu o să mai spun nimic nasol despre femeile care devin mămici.", a declarat Mara Bănică, în emisiunea amintită.

Mara Bănică [Sursa foto: Captură TV]

Mara Bănică ar accepta să se căsătorească cu Ion Țiriac

Mara Bănică a mai fost întrebată și cu ce bărbat din showbiz ar accepta să se căsătorească, dacă ar fi obligată să ia o asemenea decizie. Jurnalista a dezvăluit că cel pentru care ar îmbrăca rochia de mireasă ar fi Ion Țiriac: "Ion Țiriac. Pentru că e bogat. Stai puțin, de la o vârstă anume, femeia se deșteaptă. Aici scrie dacă sunt obligată, vreau să văd și eu care sunt beneficiile acestei relații. Pentru 6 luni e o problemă? Mă gândesc eu.", a mai spus Mara Bănică.